Разработано устройство для сканирования Земли из космоса

МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Инженеры НПО "Орион" разработали устройство для космического мониторинга природных ресурсов Земли, изучения ее метеорологических явлений, анализа чрезвычайных ситуаций, сообщает пресс-служба холдинга "Швабе", в состав которого входит производственное объединение.

По словам генерального директора НПО "Орион" Евгения Чепурнова, системы дистанционного зондирования применяются МЧС, природоохранными и сельскохозяйственными ведомствами, метеорологическими службами.

"Наша разработка легче и меньше аналогов, за счет чего более энергоэффективна и сохраняет при этом высокое качество получаемого изображения. Образцы фотоприемников разрабатываются на базе одного из московских научно-исследовательских институтов "Швабе", — сказал Чепурнов, слова которого цитирует пресс-служба холдинга.