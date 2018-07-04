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НАСА: самая большая звезда Галактики оказалась космическим "лучеметом"

017030
© NASA / ESA, and the Hubble SM4 ERO TeamЗвездная система Эта Киля снятая космическим телескопом ХабблЗвездная система Эта Киля снятая космическим телескопом Хаббл
© NASA / ESA, and the Hubble SM4 ERO Team
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МОСКВА, 4 июл – РИА Новости. Эта Киля, самая большая и беспокойная звезда Галактики, постоянно порождает огромное количество космических лучей, разгоняя частицы материи до околосветовых скоростей, говорится в статье, опубликованной в журнале Nature Astronomy.

Самая четкая на сегодня фотография Эты Киля, сверхяркой и нестабильной звезды
© Фото : ESO/G. Weigelt
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"Мы достаточно давно знаем, что ударные волны, возникающие после взрыва сверхновой, могут разгонять частицы материи до скорости света, "заряжая" их большим количеством энергии. Оказывается, что похожие процессы могут проходить в других экстремальных средах, к примеру, в окрестностях звезд, подобных Эте Киля", — отмечает Кенджи Хамагути (Kenji Hamaguchi) из Центра космических полетов НАСА имени Годдарда в Гринбелте (США).

Космические лучи – элементарные частицы и ядра атомов разных элементов, разогнанные до околосветовых скоростей, давно представляют одну из главных загадок для науки и источников опасности для здоровья космонавтов и астронавтов.

На сегодняшний день среди ученых нет консенсуса об их происхождении – часть астрономов считает, что эти частицы разгоняются в горячих останках взорвавшихся звезд внутри Млечного Пути, а другие предполагают, что их источником являются ядра и облака газа в далеких галактиках. Что еще интереснее, третья группа исследователей считает, что их порождают распады частиц темной материи в центре Галактики.

Хамагути и его коллеги раскрыли еще один источник космических лучей, наблюдая за крупнейшей и потенциально самой опасной звездой Млечного Пути – сверхгигантом Эта в созвездии Киля, при помощи рентгеновского телескопа NuSTAR.

Столкновение мощных звездных ветров, представление художника
© NASA / C. Reed
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Эта была впервые отмечена на карте неба английским астрономом Эдмундом Галлеем в 1677 году, и с тех пор она постоянно привлекала внимание астрономов тем, что ее яркость периодически увеличивалась и уменьшалась. К примеру, в 1843 году она стала такой яркой, что затмила Сириус, самую яркую звезду в окрестностях Солнца, несмотря на десятикратную разницу в расстоянии между ними и Землей.

Наблюдения за этой звездой в текущем столетии и в 20 веке показали, что она является крайне экзотической двойной системой, состоящей из крупнейшей звезды Галактики массой в 170-250 Солнц и ее "небольшого" спутника, чья масса всего в 30-80 раз выше, чем у нашего светила.

Давление света внутри недр более крупного светила настолько велико, что вспышки активности внутри Эты Киля буквальным образом "срывают" внешние покровы звезды, выбрасывая их в открытый космос. По текущим оценкам ученых, более крупная "половина" системы уже потеряла около 30 масс Солнца в ходе подобных вспышек, следы которых образовали красивую туманность Гомункула, окружающую Эту Киля.

Двойная звездная система - белый карлик и пульсар
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Ученых, как рассказывает Хамагути, давно интересовало то, что происходит в тот момент, когда "свежий" выброс Эты Киля или ее спутника сталкивается с останками предыдущих выбросов. Как правило, подобные "космические ДТП" приводят к резкому разогреву и ускорению частиц материи, однако их точная оценка была невозможна до запуска NuSTAR из-за отсутствия телескопов, способных работать на сверхвысоких энергиях.

Наблюдения, которые Хамагути и его коллеги проводили в 2014-2016 годах, неожиданно показали, что газовая "мантия" Эты Киля вырабатывает огромное количество жесткого рентгеновского излучения, силу которого невозможно было объяснить подобным образом — она была на несколько порядков выше, чем предсказывает теория.

Звезда V Гидры и ее спутник-белый карлик
© NASA / ESA/STScI
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Получив столь неожиданный результат, ученые сопоставили данные с NuSTAR с фотографиями Эты Киля в гамма-диапазоне, полученные телескопами XMM-Newton и "Ферми". Это сравнение показало, что пучки жесткого рентгена порождались не их газовыми оболочками, а "роями" электронов, которые ускорялись до околосветовых скоростей на границе между сталкивающимися клубами раскаленного газа.

Часть этих электронов, как предполагают ученые, "сбегают" из этих облаков в межзвездную среду и достигают Земли и других миров Млечного Пути. Иными словами, крупные звезды могут тоже выступать источником галактических космических лучей, заключают Хамагути и его коллеги.

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