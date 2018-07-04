Россия и Китай могут создать совместную космическую станцию

МОСКВА, 4 июл – РИА Новости. Делегация космической администрации Китая проведет с "Роскосмосом" переговоры о возможности создания совместной орбитальной станции, рассказал РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.
"Визит делегации в Москву планируется в конце этой недели. С китайскими коллегами будет обсуждаться вопрос сотрудничества в области пилотируемых программ. В частности, ожидается, что они предложат на обсуждение возможность создания совместной космической станции", — рассказал собеседник.
По его словам, китайскую сторону, которая в ближайшие годы планирует приступить к строительству многомодульной космической станции, интересует российский опыт длительных космических полетов и строительства крупных космических объектов. Помимо того, Китай не располагает рядом критически важных технологий и готов предложить свое партнерство в обмен на них.
Ранее исполнительный директор "Роскосмоса" по бизнесу и коммерциализации Антон Жиганов заявил, что Россия рассчитывает на сотрудничество с Китаем в создании сверхтяжелой ракеты. Генеральный секретарь китайской национальной космической администрации Юйлун Тянь в последующем подтвердил РИА Новости эти данные.
В 2016 году Китай запустил станцию "Тянгун-2". Как и первая, эта станция — посещаемая, а не постоянно обитаемая.
Россия в настоящее время участвует в проекте Международной космической станции, эксплуатация которой запланирована до 2024 года. Для завершения строительства своего сегмента России остается запустить три отсека — многофункциональный лабораторный модуль, узловой модуль и научно-энергетический модуль. Их запуски планируются, соответственно, на 2019 год, 2020 год и 2022 год. Обсуждается возможность продления работы станции до 2028 года. Если этого не произойдет, Россия после завершения работы МКС намерена отстыковать свои новые модули и создать национальную Российскую орбитальную станцию.
Помимо того, с партнерами по МКС обсуждается возможность участия России в создании окололунной орбитальной станции Lunar Orbital Platform — Gateway.