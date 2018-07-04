Россия и Китай могут создать совместную космическую станцию

МОСКВА, 4 июл – РИА Новости. Делегация космической администрации Китая проведет с "Роскосмосом" переговоры о возможности создания совместной орбитальной станции, рассказал РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.

Ранее Роскосмос и национальная космическая администрация Китая договорились значительно расширить сотрудничество в проектах изучения Луны и создания совместных орбитальных группировок.

"Визит делегации в Москву планируется в конце этой недели. С китайскими коллегами будет обсуждаться вопрос сотрудничества в области пилотируемых программ. В частности, ожидается, что они предложат на обсуждение возможность создания совместной космической станции", — рассказал собеседник.

По его словам, китайскую сторону, которая в ближайшие годы планирует приступить к строительству многомодульной космической станции, интересует российский опыт длительных космических полетов и строительства крупных космических объектов. Помимо того, Китай не располагает рядом критически важных технологий и готов предложить свое партнерство в обмен на них.

Ранее исполнительный директор "Роскосмоса" по бизнесу и коммерциализации Антон Жиганов заявил, что Россия рассчитывает на сотрудничество с Китаем в создании сверхтяжелой ракеты. Генеральный секретарь китайской национальной космической администрации Юйлун Тянь в последующем подтвердил РИА Новости эти данные.

Китай в 2011 году стал третьей страной после СССР и США, запустившей свою орбитальную станцию. По своим функциям "Тянгун-1" ("Небесный дворец 1"), которая недавно сошла с орбиты, аналогична советским станциям серии "Алмаз" и "Салют" и предназначена для отработки процессов стыковки с космическими кораблями и тестирования систем автономного жизнеобеспечения космонавтов. За время ее существования "Тянгун-1" посетили три экспедиции (2011, 2012 и 2013). В 2016 году связь со станцией была потеряна.

В 2016 году Китай запустил станцию "Тянгун-2". Как и первая, эта станция — посещаемая, а не постоянно обитаемая.

В 2020 году Китай планирует начать строительство многомодульной станции. Она должна насчитывать три отсека и два стыковочных узла для космических кораблей или добавления новых модулей.

Россия в настоящее время участвует в проекте Международной космической станции, эксплуатация которой запланирована до 2024 года. Для завершения строительства своего сегмента России остается запустить три отсека — многофункциональный лабораторный модуль, узловой модуль и научно-энергетический модуль. Их запуски планируются, соответственно, на 2019 год, 2020 год и 2022 год. Обсуждается возможность продления работы станции до 2028 года. Если этого не произойдет, Россия после завершения работы МКС намерена отстыковать свои новые модули и создать национальную Российскую орбитальную станцию.

Помимо того, с партнерами по МКС обсуждается возможность участия России в создании окололунной орбитальной станции Lunar Orbital Platform — Gateway.