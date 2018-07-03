Гендиректор РКК "Энергия" Солнцев написал заявление об увольнении

МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Генеральный директор ракетно-космической корпорации "Энергия" Владимир Солнцев написал заявление об увольнении, сообщили РИА Новости в госкорпорации "Роскосмос".

Ранее сообщалось, что Солнцева может сменить его первый заместитель Сергей Романов.

"Сегодня генеральный директор РКК "Энергия" В.Л. Солнцев написал заявление об уходе по собственному желанию и покинет свой пост 3 августа 2018 года", — сказали в госкорпорации.

Солнцев был утвержден президентом корпорации в сентябре 2014 года. Позднее должность президента переименовали в гендиректора.

Ранее сообщалось, что Роскосмос созвал на август внеочередное собрание акционеров РКК "Энергия" — головного предприятия России по пилотируемой космической программе. Предполагается, что акционеры выберут новый совет директоров, из состава которого выведут лиц, уже не работающих в ракетно-космической отрасли, как, например, экс-глава Роскосмоса Игорь Комаров.

Информацию о том, что кандидатура Романова рассматривается на пост генерального директора предприятия, РИА Новости подтвердили несколько источников в ракетно-космической отрасли.

Романов трудится в корпорации "Энергия" много лет. С 1980 года он прошел путь от инженера до главного конструктора пилотируемых космических комплексов РКК "Энергия", заместителя председателя государственной комиссии по проведению летных испытаний пилотируемых космических комплексов и технического руководителя по летным испытаниям пилотируемых космических комплексов России. Он принимал участие в создании станций "Салют-7" и "Мир", орбитального корабля "Буран", Международной космической станции.

В настоящее время 83,9% акций компании находятся в собственности госкорпорации "Роскосмос" или доверительном управлении дочерних структур. Остальные акции принадлежат миноритарным акционерам. Недавно Роскосмос выходил с предложением о выкупе имеющихся на руках у владельцев акций предприятия.

РКК "Энергия" — единственный российский производитель пилотируемых и грузовых космических кораблей.