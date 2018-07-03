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Ученые выяснили, почему жизнь на Земле до сих пор не вымерла

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© Depositphotos / SergeyNivensЗарождение жизни на ЗемлеЗарождение жизни на Земле
© Depositphotos / SergeyNivens
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МОСКВА, 3 июл – РИА Новости. Британские биологи раскрыли механизм, благодаря которому жизнь приобрела свойство стабилизировать работу экосистем и климата Земли, что, в свою очередь, помогло ей просуществовать более трех миллиардов лет. Их выводы были представлены в журнале Trends in Ecology and Evolution.

Радиотелескоп CSIRO в Австралии
© Фото : Alex Cherney
Ученые: мы не можем найти инопланетян потому, что они вымерли
"Мы раскрыли два простых принципа, которые управляли эволюцией жизни до того, как она успела превратить Землю в систему, стабилизирующую саму себя.  Теперь у нас есть шанс найти ответ на главный вопрос — как и почему возникли наши древнейшие предки"— рассказывает Тим Лентон (Tim Lenton) из университета Эксетера (Великобритания).

Как показывают расчеты астрофизиков, Галактика и вся Вселенная в целом должны кишеть жизнью, однако никаких следов разумных или неразумных инопланетян ученым пока так и не удалось найти. Многие исследователи полагают, что это связано с тем, что жизнь быстро появляется и еще быстрее исчезает, не успевая оставить существенных следов.

В таком случае возникает вопрос – почему жизнь на Земле не исчезла за три миллиарда лет своего существования? Первое объяснение этого парадокса было изложено известным химиком Джеймсом Лавлоком еще в 1972 году в рамках так называемой "гипотезы Геи".

Она постулирует, что климат и условия на Земле напрямую регулируются ее обитателями, зелеными растениями и другими живыми организмами,  подобно тому, как тело теплокровных животных реагирует на изменения температуры окружающей среды.

Инопланетные существа
© Depositphotos / stocksnapper
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Эта идея хорошо объясняет то, как земной жизни удалось просуществовать так долго, но она не дает ответа на самый важный вопрос – как сформировалась эта самоподдерживающаяся система и как возник "симбиоз" между жизнью и планетой?

Лентон, один из самых известных последователей Лавлока, и его коллеги попытались найти ответ на оба этих вопроса, изучая то, как связаны между собой естественный отбор, эволюция и стабильность местных условий среды.

Как объясняют ученые, многие эволюционные "новации" могут быть полезными для выживания одного вида микробов, животных или растений, но они могут дестабилизировать всю экосистему и привести к быстрому вымиранию всех ее обитателей за счет лишения их всех доступных ресурсов, резких изменений в кислотности или прочих свойств окружающей среды.

Яркий пример этого – появление первых цианобактерий и порожденный ими мощнейший ледниковый период. Он возник примерно миллиард лет назад в результате резкого снижения уровня СО2 в атмосфере. Он фактически "обнулил" все развитие жизни за предыдущие исторические эпохи.

Похищение инопланетянами
© Depositphotos / Fergregory
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Если же эволюция идет достаточно скромными и медленными шагами, то тогда у жизни хватает времени на приспособление к новым условиям или к изменениям, связанным с "внешними" факторами. В их роли могут выступать извержения вулканов, рост солнечной активности или перемены в круговороте пород в недрах Земли.

Как отмечает Лентон, подобная "эволюция стабильности" неразрывно связана со следующим шагом в развитии жизни – "отбором по выживаемости". В понимании авторов статьи, живые существа, дестабилизирующие экосистемы, будут исчезать быстрее, чем остальные виды микробов, многоклеточных и растений. Это, в конечном итоге, приведет к формированию полностью стабильной и саморегулирующейся Земли, где мы живем сегодня.

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