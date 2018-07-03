Эксперт рассказал об американских планах защиты объектов на Луне

МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Управление науки и технологии США подготовило доклад "О защите и охране мест посадки и предметов лунной программы "Аполлон", которым рекомендует ввести ограничения деятельности для других стран и коммерческих компаний вблизи исторических американских объектов, рассказал РИА Новости вице-президент Международной ассоциации участников космической деятельности, член Совета РАН по космосу Валентин Уваров.

Впервые озабоченность американское правительство высказало по вопросу защиты своего имущества на Луне в 2011 году, когда NASA выпустило доклад "Рекомендации для организаций ведущих деятельность в космосе: как защитить и сохранить историческую и научную ценности принадлежащих правительству США лунных объектов". В документе даются рекомендации, что и как должны делать коммерческие организации и другие государства в случае высадки на Луне, чтобы не нанести ущерб собственности США.

"В новом документе высказывается озабоченность в связи с бурным развитием деятельности частных компаний в космосе и планами освоения Луны. В качестве примера приводится Google Lunar XPRIZE и даются рекомендации изучить вопрос по защите "лунных исторических мест", — рассказал Уваров.

По его словам, доклад подводит юридическую базу для закрепления разработанных в США "технических норм" в качестве обязательных для соблюдения всеми, кто планирует отправить на Луну свои аппараты и осуществлять там какую-либо деятельность.

В перечень "значимых артефактов и деятельности правительства США" на Луне, которые подлежат защите, включены места посадки миссий "Аполлон", автоматических аппаратов, привезенное американцами оборудование, диск с записью посланий лидеров 74 стран мира, следы американских астронавтов и колеи роверов на поверхности спутника Земли.

Правила поведения на Луне

Авторы документа выражают озабоченность возможностью нанесения вреда историческим местам и артефактам в случае посадки вблизи охраняемых мест. К числу таких воздействий, например, отнесены крушения при посадке, поднимаемая при посадке пыль и химическое воздействие топливом ракетных двигателей. Отмечается, что в результате отсутствия атмосферы и малой гравитации лунный реголит может пылью распространиться на многие километры.

"Законным является вопрос, как можно определить это безопасное расстояние и, самое главное, кто определит ту черту, которую нельзя переступать, осуществляя какую-либо деятельность, чтобы не нанести ущерб собственности американского правительства? Отмечается, что в случае, если такие действия могут коснуться американских объектов, включая оборудование на Луне, то необходимо предварительно проконсультироваться с Соединенными Штатами. Таким образом, можно сказать, что США пытаются навязать другим странам и нерезидентам США свои правила поведения на Луне", — заметил эксперт.

"Получается, если кто-то, по мнению американцев, начнет "пылить" на Луне реголитом и при этом не известно на каком расстоянии от места высадки "Аполлонов" это можно сделать, то этот кто-то рискует столкнуться со всей мощью американских законов, не говоря уже о гневе со стороны музейных работников", — добавил Уваров.

В заключение документа авторы дают рекомендации NASA и другим ведомствам участвовать в качестве партнеров в лунных миссиях других стран или частных компаний, чтобы влиять на последствия, которые они оказывают на американские артефакты на Луне.

"На примере с "лунными историческими местами" просматривается определенная тактика, при которой США, декларируя приверженность сложившейся системе международного права, на деле стремятся подменить национальным законодательством в данном случае нормы международного космического права", — отметил Уваров.

По его мнению, обращает на себя неоднозначная трактовка предлагаемого понятия "лунных исторических мест", в то время как специалисты в области международного космического права склонны придерживаться других определений — "лунные исторические объекты" и "места посадки".

По мнению Уварова, США понимают, что мировая космическая индустрия развивается бурными темпами и политика привязки других стран к космическим проектам США может не сработать, поэтому начинают разрабатывать новые инструменты, чтобы сохранить доминирующую роль в космосе. Одним из таких инструментов является создание и внедрение в международную практику правил и норм, отвечающих прежде всего интересам правительства США или же частных американских компаний.