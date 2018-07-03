РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
РИА Наука
РИА Наука

Эксперт рассказал об американских планах защиты объектов на Луне

0301
© Фото : Роскосмос/Сергей РязанскийФотография Луны сделанная космонавтом Роскосмоса Сергеем Рязанским с борта МКС . Архивное фотоФотография Луны сделанная космонавтом Роскосмоса Сергеем Рязанским с борта МКС . Архивное фото
© Фото : Роскосмос/Сергей Рязанский
Подпишись на ежедневную рассылку РИА Наука

Спасибо за подписку

Пожалуйста, проверьте свой e-mail для подтверждения подписки

МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Управление науки и технологии США подготовило доклад "О защите и охране мест посадки и предметов лунной программы "Аполлон", которым рекомендует ввести ограничения деятельности для других стран и коммерческих компаний вблизи исторических американских объектов, рассказал РИА Новости вице-президент Международной ассоциации участников космической деятельности, член Совета РАН по космосу Валентин Уваров.

Луна. Архивное фото
© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в фотобанк
Россия приступила к разработке модуля для высадки на Луне
Впервые озабоченность американское правительство высказало по вопросу защиты своего имущества на Луне в 2011 году, когда NASA выпустило доклад "Рекомендации для организаций ведущих деятельность в космосе: как защитить и сохранить историческую и научную ценности принадлежащих правительству США лунных объектов". В документе даются рекомендации, что и как должны делать коммерческие организации и другие государства в случае высадки на Луне, чтобы не нанести ущерб собственности США.

"В новом документе высказывается озабоченность в связи с бурным развитием деятельности частных компаний в космосе и планами освоения Луны. В качестве примера приводится Google Lunar XPRIZE и даются рекомендации изучить вопрос по защите "лунных исторических мест", — рассказал Уваров.

По его словам, доклад подводит юридическую базу для закрепления разработанных в США "технических норм" в качестве обязательных для соблюдения всеми, кто планирует отправить на Луну свои аппараты и осуществлять там какую-либо деятельность.

В перечень "значимых артефактов и деятельности правительства США" на Луне, которые подлежат защите, включены места посадки миссий "Аполлон", автоматических аппаратов, привезенное американцами оборудование, диск с записью посланий лидеров 74 стран мира, следы американских астронавтов и колеи роверов на поверхности спутника Земли.

Правила поведения на Луне

Двойная звездная система - белый карлик и пульсар
© Francesco Mereghetti
Ученые открыли пару звезд, которую можно уместить между Землей и Луной
Авторы документа выражают озабоченность возможностью нанесения вреда историческим местам и артефактам в случае посадки вблизи охраняемых мест. К числу таких воздействий, например, отнесены крушения при посадке, поднимаемая при посадке пыль и химическое воздействие топливом ракетных двигателей. Отмечается, что в результате отсутствия атмосферы и малой гравитации лунный реголит может пылью распространиться на многие километры.

"Законным является вопрос, как можно определить это безопасное расстояние и, самое главное, кто определит ту черту, которую нельзя переступать, осуществляя какую-либо деятельность, чтобы не нанести ущерб собственности американского правительства? Отмечается, что в случае, если такие действия могут коснуться американских объектов, включая оборудование на Луне, то необходимо предварительно проконсультироваться с Соединенными Штатами. Таким образом, можно сказать, что США пытаются навязать другим странам и нерезидентам США свои правила поведения на Луне", — заметил эксперт.

"Получается, если кто-то, по мнению американцев, начнет "пылить" на Луне реголитом и при этом не известно на каком расстоянии от места высадки "Аполлонов" это можно сделать, то этот кто-то рискует столкнуться со всей мощью американских законов, не говоря уже о гневе со стороны музейных работников", — добавил Уваров.

В заключение документа авторы дают рекомендации NASA и другим ведомствам участвовать в качестве партнеров в лунных миссиях других стран или частных компаний, чтобы влиять на последствия, которые они оказывают на американские артефакты на Луне.

Луна. Архивное фото
© AP Photo / Nick Ut
Швеция отказалась от российского лунного проекта в пользу китайского
"На примере с "лунными историческими местами" просматривается определенная тактика, при которой США, декларируя приверженность сложившейся системе международного права, на деле стремятся подменить национальным законодательством в данном случае нормы международного космического права", — отметил Уваров.

По его мнению, обращает на себя неоднозначная трактовка предлагаемого понятия "лунных исторических мест", в то время как специалисты в области международного космического права склонны придерживаться других определений — "лунные исторические объекты" и "места посадки".

По мнению Уварова, США понимают, что мировая космическая индустрия развивается бурными темпами и политика привязки других стран к космическим проектам США может не сработать, поэтому начинают разрабатывать новые инструменты, чтобы сохранить доминирующую роль в космосе. Одним из таких инструментов является создание и внедрение в международную практику правил и норм, отвечающих прежде всего интересам правительства США или же частных американских компаний.

Возьмут ли меня в космонавты?
© Инфографика
Возьмут ли меня в космонавты?

Комментировать
РИА Наука
Комментировать
Чемпионат мира по футболу 2018
Матч окончен
2
Бразилия
0
Мексика
Матч окончен
3
Бельгия
2
Япония
03 июля 17:00
-
Швеция
-
Швейцария
03 июля 21:00
-
Колумбия
-
Англия
Чемпионат мира по футболу 2018
Матч окончен
2
Бразилия
0
Мексика
Матч окончен
3
Бельгия
2
Япония
03 июля 17:00
-
Швеция
-
Швейцария
03 июля 21:00
-
Колумбия
-
Англия
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена