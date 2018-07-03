МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. В 2018 году в долгосрочную программу, реализуемую на российском сегменте МКС, включено 290 экспериментов, говорится в годовом отчете РКК "Энергия".

"К началу 2018 года в долгосрочную программу научно-прикладных исследований (НПИ), планируемых на российском сегменте МКС, включено 290 экспериментов (в течение года введены 12 новых экспериментов, исключен 1 эксперимент, потерявший актуальность). Из них полностью завершены 97 экспериментов", — отмечается в отчете.

РКК "Энергия" является постановщиком 46 экспериментов российской долгосрочной программы НПИ. В основном это эксперименты, результаты которых направлены на разработку новых и совершенствование имеющихся технических систем в интересах будущих космических полетов.

Как уточняется в отчете, 193 эксперимента в долгосрочной программе НПИ, находящиеся на этапе реализации или наземной подготовки, распределены по шести направлениям: физико-химические процессы и материалы в условиях космоса, исследование Земли, человек в космосе, биологии и биотехнологии, образование и популяризация космических исследований.

В частности, начато выполнение эксперимента "ИМПАКТ", целью которого является исследование параметров выбросов из сопел двигателей ориентации (ДО) служебного модуля (СМ) МКС загрязняющих фракций, образующихся при неполном сгорании компонентов топлива. Результаты, полученные в ходе эксперимента, позволят с большей достоверностью определять уровни загрязнения наружных конструкций и аппаратуры с целью прогнозирования темпа деградации их рабочих параметров и для обеспечения токсикологической безопасности жизни экипажа.