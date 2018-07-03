РКК "Энергия" предложила продлить время "космических путевок"

МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Ракетно-космическая корпорация (РКК) "Энергия" предлагает увеличить время пребывания туристов на Международной космической станции до 15 суток и более, следует из годового отчета предприятия.

На сегодняшний день продолжительность полета всех космических туристов, посещавших МКС, составляла около 10 суток.

Как отмечается в документе, для того, чтобы увеличить время пребывания туристов на МКС, в состав станции предлагается ввести дополнительный модуль — НЭМ-2, созданный специально для туристических целей. Он будет оборудован четырьмя каютами, двумя иллюминаторами, двумя санузлами и планшетами. На нем будет работать сеть Wi-Fi.

"НЭМ-2 оснащается… оборудованием зон медицинского обеспечения экипажа, в том числе с беговой дорожкой и велоэргометром для экспедиций длительностью более 15 суток", — говорится в отчете.

Сейчас в планах Роскосмоса оборудование российского сегмента еще тремя модулями — Многофункциональным лабораторным (МЛМ) в 2019 году, узловым модулем "Причал" в 2020 году и Научно-энергетическим (НЭМ). На его базе и предлагается создать НЭМ-2.