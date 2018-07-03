США попросили Россию отремонтировать туалет на МКС

МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. НАСА заказало у российской Ракетно-космической корпорации "Энергия" техническое обслуживание и замену ряда элементов туалета на американском сегменте Международной космической станции, говорится в годовом отчете корпорации.

НАСА заказало у России космический туалет в 2007 году, его стоимость составила 19 миллионов долларов. Этому предшествовали неудачные попытки американских инженеров создать свой санузел. Их разработка постоянно выходила из строя, после чего было решено заказать адаптированную к американскому сегменту станции российскую технику.

"В течение года продолжалось выполнение контракта с NASA, предусматривающего изготовление и поставку элементов АСУиК (ассенизационное устройство и кабина — ред.) для американского сегмента Международной космической станции и соответствующих услуг по интеграции для МКС. Успешно выполнены и сданы заказчику работы по девяти этапам в рамках ранее выданных заказов", — говорится в документе.

Отмечается, что по результатам серии переговоров, проведенных в 2017 году, российская корпорация получила новые заказы в рамках этого контракта. "Работы по данному контракту на протяжении ряда лет позволяют поддерживать эффективную эксплуатацию американского сегмента МКС и станции в целом, оперативно парировать нештатные ситуации, а также обеспечивают стабильную загрузку подразделений корпорации и смежных предприятий", — говорится в годовом отчете.