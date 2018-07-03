Новое поколение спутников-картографов "Ресурс-ПМ" сможет засечь пуски ракет

МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Новые российские спутники дистанционного зондирования Земли "Ресурс-ПМ", помимо поиска полезных ископаемых и мониторинга окружающей среды, смогут засечь пуск и полет ракет, обнаружить и идентифицировать космический мусор, а также наблюдать за звёздами в роли телескопов, рассказал заместитель главного конструктора Ракетно-космического центра "Прогресс" Лев Шилов.

"В рамках тактико-технического задания…, космический аппарат "Ресурс-ПМ" должен наряду с решением задач дистанционного зондирования Земли осуществлять съёмку космических объектов, искусственных — космических аппаратов, разгонных блоков, космического мусора, и естественных — планет, звёзд и другого", — рассказал Шилов, выступая на прошедшем в Москве заседании Совета РАН по космосу.

Спутник-универсал

Первый опыт использования спутников наблюдения за поверхностью Земли для съемки других космических объектов был получен в 2012-2014 годах, когда работающий на орбите спутник "Ресурс-П" №1 сфотографировал аналогичный космический аппарат с расстояния 400-500 километров.

"Опыт съемки космических объектов использован в качестве научно-исследовательского задела при разработке материалов эскизного проекта по космической системе "Ресурс-ПМ"", — рассказал Шилов.

В настоящее время, указал он, сформирован проектный облик "Ресурса-ПМ". Он получит оборудование, превосходящее по характеристикам аппаратуру его предшественников, которые сейчас работают на орбите – спутников "Ресурс-П".

На новых спутниках будет установлена оптико-электронная камера высокого разрешения, а также широкозахватный комплекс. Они оба смогут использоваться для съемки объектов как на поверхности Земли, так и на околоземной орбите или в глубинах космоса.

Согласно проведенным расчетам, высокодетальная камера сможет обнаружить и получить четкое изображение объектов размером 5 метров на дистанции 2800 километров, а широкоугольная камера – увидеть их на расстоянии 400 километров, рассказал Шилов.

Предполагается, что от основной работы по съемке поверхности Земли спутник будет отвлекаться только по отдельным заявкам. Целеуказание на съемку ему будет поступать от Автоматизированной системы предупреждения об опасных ситуациях в околоземном космическом пространстве – специальной системы "Роскосмоса" для отслеживания столкновений спутников с космическим мусором, а в перспективе – и предупреждения об астероидно-кометной опасности.

Для перенацеливания со съемки Земли на космические объекты спутник будет снабжён специальными микродвигателями. Они позволят ему развернуться на 180 градусов за четыре минуты. В таком "отвернутом" состоянии, без освещения солнечных батарей, он сможет находиться полтора часа, питаясь от аккумуляторов, пояснил Шилов.

Будет три спутника

Контракт на разработку космического аппарата "Ресурс-ПМ" был заключен Роскосмосом с РКЦ "Прогресс" в 2016 году. Всего предусматривается создание трех спутников. Согласно контракту, первый аппарат должен быть запущен в 2020 году, второй – в 2021 году. Третий – до 2025 года. Общая сумма контракта составляет 16,1 миллиарда рублей.

"Ресурсы-ПМ" будут способны проводить съемку в видимом и инфракрасном диапазонах. Они предназначены для создания и обновления топографических карт, контроля загрязнения природной среды, мониторинга природных чрезвычайных ситуаций, экологического мониторинга, поиска нефти, газа, месторождений полезных ископаемых.