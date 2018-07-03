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Новое поколение спутников-картографов "Ресурс-ПМ" сможет засечь пуски ракет

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© Фото : Роскосмос/Олег АртемьевВид на Землю. Архивное фотоВид на Землю. Архивное фото
© Фото : Роскосмос/Олег Артемьев
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МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Новые российские спутники дистанционного зондирования Земли "Ресурс-ПМ", помимо поиска полезных ископаемых и мониторинга окружающей среды, смогут засечь пуск и полет ракет, обнаружить и идентифицировать космический мусор, а также наблюдать за звёздами в роли телескопов, рассказал заместитель главного конструктора Ракетно-космического центра "Прогресс" Лев Шилов.

Полнолуние. Архивное фото
© РИА Новости / Антон Денисов
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"В рамках тактико-технического задания…, космический аппарат "Ресурс-ПМ" должен наряду с решением задач дистанционного зондирования Земли осуществлять съёмку космических объектов, искусственных — космических аппаратов, разгонных блоков, космического мусора, и естественных — планет, звёзд и другого", — рассказал Шилов, выступая на прошедшем в Москве заседании Совета РАН по космосу.

Спутник-универсал

Первый опыт использования спутников наблюдения за поверхностью Земли для съемки других космических объектов был получен в 2012-2014 годах, когда работающий на орбите спутник "Ресурс-П" №1 сфотографировал аналогичный космический аппарат с расстояния 400-500 километров.

"Опыт съемки космических объектов использован в качестве научно-исследовательского задела при разработке материалов эскизного проекта по космической системе "Ресурс-ПМ"", — рассказал Шилов.

Логотип госкорпорации Роскосмос. Архивное фото
© РИА Новости / Игорь Руссак
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В настоящее время, указал он, сформирован проектный облик "Ресурса-ПМ". Он получит оборудование, превосходящее по характеристикам аппаратуру его предшественников, которые сейчас работают на орбите – спутников "Ресурс-П".

На новых спутниках будет установлена оптико-электронная камера высокого разрешения, а также широкозахватный комплекс. Они оба смогут использоваться для съемки объектов как на поверхности Земли, так и на околоземной орбите или в глубинах космоса.

Согласно проведенным расчетам, высокодетальная камера сможет обнаружить и получить четкое изображение объектов размером 5 метров на дистанции 2800 километров, а широкоугольная камера – увидеть их на расстоянии 400 километров, рассказал Шилов.

Спутники на Земной орбите. Архивное фото
© Fotolia / Vadimsadovski
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Предполагается, что от основной работы по съемке поверхности Земли спутник будет отвлекаться только по отдельным заявкам. Целеуказание на съемку ему будет поступать от Автоматизированной системы предупреждения об опасных ситуациях в околоземном космическом пространстве – специальной системы "Роскосмоса" для отслеживания столкновений спутников с космическим мусором, а в перспективе – и предупреждения об астероидно-кометной опасности.

Для перенацеливания со съемки Земли на космические объекты спутник будет снабжён специальными микродвигателями. Они позволят ему развернуться на 180 градусов за четыре минуты. В таком "отвернутом" состоянии, без освещения солнечных батарей, он сможет находиться полтора часа, питаясь от аккумуляторов, пояснил Шилов.

Будет три спутника

Российский радиолокационный спутник Обзор-Р. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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Контракт на разработку космического аппарата "Ресурс-ПМ" был заключен Роскосмосом с РКЦ "Прогресс" в 2016 году. Всего предусматривается создание трех спутников. Согласно контракту, первый аппарат должен быть запущен в 2020 году, второй – в 2021 году. Третий – до 2025 года. Общая сумма контракта составляет 16,1 миллиарда рублей.

"Ресурсы-ПМ" будут способны проводить съемку в видимом и инфракрасном диапазонах. Они предназначены для создания и обновления топографических карт, контроля загрязнения природной среды, мониторинга природных чрезвычайных ситуаций, экологического мониторинга, поиска нефти, газа, месторождений полезных ископаемых.

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