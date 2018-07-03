Запуск спутника "Резонанс-МКА" перенесли на два года

МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Спутник для изучения ионосферы и магнитосферы Земли "Резонанс-МКА" запустят на орбиту в 2023 году, сообщил РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.

Согласно контракту, опубликованному на портале госзакупок, запуск должен был состояться в 2021 году.

"Запуск аппарата планируется на 2023 год", — сказал собеседник агентства.

По его словам, помимо основной задачи – изучения динамики многомасштабной турбулентности плазмы в околоземном пространстве, во время полета "Резонанса" также отработают новую космическую платформу "Карат-200". НПО имени Лавочкина (создатель аппарата) также планирует использовать её в проекте солнечной обсерватории "АРКА".

"Резонанс-МКА" планируется запустить на высокую эллиптическую орбиту 7 тысяч на 160 тысяч километров. Аппарату предстоит проработать на орбите как минимум три года.

Ранее гендиректор НПО Лавочкина Сергей Лемешевский рассказывал РИА Новости, что из четырех планируемых аппаратов серии "Резонанс", в планах остался всего один, а его запуск "уплыл" за 2021 год.

С помощью спутников "Резонанс" ученые собираются изучить физические процессы в магнитосфере Земли, в частности, поведение плазмы и механизмы образования полярных сияний. Особое внимание предполагалось уделить исследованиям основной составляющей радиационного пояса — релятивистским электронам, представляющим основную угрозу работе спутников связи на геостационарной орбите. Эксперименты на космических аппаратах серии "Резонанс" могли бы позволить разобраться в процессах ускорения релятивистских электронов при взаимодействии с электронными волнами с высоким временным разрешением — до 10 миллисекунд.

Радиационные пояса Земли были открыты в ноябре 1957 года учеными из СССР. Это было первое открытие в космосе, сделанное с помощью отечественных спутников. Особое внимание этому явлению космические специалисты уделяют потому, что радиационные пояса представляют угрозу безопасности для всех космических полетов — как пилотируемых, так и автоматических.