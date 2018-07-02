Virgin Orbit получила лицензию на запуск ракеты-носителя с самолета

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МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Компания британского миллиардера Ричарда Бренсона Virgin Orbit получила лицензию управления гражданской авиации США (FAA) на первый запуск ракеты-носителя LauncherOne с самолета на орбиту, сообщила компания в Twitter.

"Отличные новости: только сегодня управление гражданской авиации США выдало нам специальную лицензию на запуск многоразовой ракеты-носителя LauncherOne!", — говорится в сообщении.

Согласно документу на сайте FAA, управление выпустило лицензию 29 июня. Ракета-носитель LauncherOne, запускаемая на орбиту Земли с борта самолета, впервые отправится в космос с аэродрома Мохаве в Калифорнии. Запуск будет осуществляться с борта Boeing 747-400 на высоте более 10 тысяч метров.

Как отмечает издание Space News, компания надеется осуществить первую попытку запуска ракеты этим летом.

Ракета-носитель LauncherOne разработана для доставки небольших спутников на низкие околоземные орбиты.

Virgin Orbit входит в корпорацию британского бизнесмена Ричарда Бренсона Virgin Galactic, которая в мае провела испытания туристического корабля SpaceShipTwo модели Unity.