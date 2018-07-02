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РИА Наука
РИА Наука

Ученые впервые расшифровали ДНК австралийских коал

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© Фото : University of SydneyПрофессор Ребекка Джонсон и коалаПрофессор Ребекка Джонсон и коала
© Фото : University of Sydney
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МОСКВА, 2 июл – РИА Новости. Генетики из Австралии впервые полностью расшифровали ДНК местных коал, анализ которой, как надеются специалисты, поможет найти ключи к их спасению от полного вымирания. Их выводы были опубликованы в журнале Nature Genetics.

Коала. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Юрьев
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"Этот геном станет отправной точкой для спасения коал. Мы не только раскрыли множество уникальных черт в их генах, связанных с их уникальной диетой, но и узнали, как работает их иммунитет, насколько высоко их генетическое разнообразие и как они появились на свет", — заявила Ребекка Джонсон (Rebecca Johnson) из университета Сиднея (Австралия).

Коалы (Phascolarctos cinereus) – своеобразные "сумчатые медведи", населяющие эвкалиптовые леса Австралии и прилегающих к ней островов. В далеком прошлом их численность была очень высокой, превышая 10 миллионов особей, однако в последние годы эти причудливые животные начали загадочным образом вымирать.

Причины этого пока остаются предметом ожесточенных споров среди ученых. Часть специалистов считает, что коалы вымирают из-за эпидемии хламидиоза и связанного с ней бесплодия, а другие связывают это с изменением климата, вырубками лесов и другими экологическими факторами.

Джонсон и ее коллеги по консорциуму Koala Genome давно пытаются получить ответ на все эти загадки, собирая образцы ДНК коал из всех регионов их проживания, расшифровывая и сравнивая их.

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В общей сложности, геном коал содержит в себе свыше 3,4 миллиардов букв-"нуклеотидов, и около 26 тысяч генов, кодирующих конкретные белки, в том числе несколько сотен участков ДНК, уникальные для этих сумчатых животных.

К примеру, ген CYP2C, отвечающий за переваривание токсичной пищи, был заметно длиннее в геноме коал, чем в ДНК людей, мышей и прочих животных, а их языки и нос содержат в себе рецепторы "шестого вкуса", различающие вкусы и запахи различных горьких веществ, присутствующих в листьях эвкалипта. Вдобавок, у коал есть гены, которые позволяют им гибко управлять составом молока и наполнять его бактерицидными белками.

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© Bonta et al./Journal of Ethnobiology, 2017
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Вдобавок, ученые выделили несколько сотен генов иммунной системы, чья чрезмерно высокая активность может быть связана с тем, почему хламидии быстро убивают коал. Анализ их работы, как надеются биологи, поможет создать вакцину, которая защитит эвкалиптовых медведей от инфекции и связанного  с ней бесплодия, что остановит их массовую гибель.

Что интересно, сравнение геномов коал из разных уголков Австралии показывает, что в их вымирании человек замешан не так сильно, как принято считать – еще 40 тысяч лет назад их численность была в сотни раз выше, чем сегодня. Примерно в это же время климат континента стал заметно более теплым, что привело к резкому сокращению в численности не только коал, но и фактически всех сумчатых животных.

Как надеются ученые, собранные ими данные помогут спасти коал от дальнейшего вымирания и понять, как их можно защитить не только от хламидий, но и других болезней, таких как вирус KoRV, своеобразный "ВИЧ сумчатых", поражающих все большее число эвкалиптовых медведей на севере Австралии.

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РИА Наука
Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
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solary
Ну да - расшифровали. Они почти 90% генома считают "мусорным", просто потому что не понимают для чего это.
Смешно просто. Какой-то клочок знания урвали и думают - что все поняли.
18:32
02.07.2018
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