РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
РИА Наука
РИА Наука

"Прадеды" дождевых червей вызвали первое глобальное потепление на Земле

13641
© Фото : Bob Nicholls/Bristol UniversityТак художник представил себе китовую акулу Кембрия Tamisiocaris borealisТак художник представил себе китовую акулу Кембрия Tamisiocaris borealis
© Фото : Bob Nicholls/Bristol University
Подпишись на ежедневную рассылку РИА Наука

Спасибо за подписку

Пожалуйста, проверьте свой e-mail для подтверждения подписки

МОСКВА, 2 июл – РИА Новости. Первые многоклеточные животные уничтожили гигантские запасы органики, накапливавшиеся на дне первичного океана Земли, что вызвало мощное глобальное потепление примерно 500 миллионов лет назад, говорится в статье, опубликованной в журнале Nature Communications.

Так художник представил себе жизнь на Земле в докембрийскую эпоху
© Фото : Музей палеонтологии имени Орлова
Ученые: переворот полюсов Земли вызвал вымирание 550 млн лет назад
"На дне океана существует множество животных, которые постоянно "перепахивают" его, подобно дождевым червям у вас на даче. Их появление в ту эпоху, когда биотурбации почвы еще не существовало, должно было в корне поменять облик всей Земли в целом"— рассказывает Тим Лентон (Tim Lenton) из университета Эксетера (Великобритания).

Большая часть современных групп и типов животных появилась примерно 540-520 миллионов лет назад, в ходе так называемого "кембрийского взрыва" – резкого ускорения эволюции и увеличения многообразия многоклеточных существ. В это время возникли предки червей, насекомых, рыб и прочих позвоночных животных.

Последствия их внезапного появления на Земле до сих пор остаются предметом споров среди палеонтологов. Часть ученых считает, что появление кембрийской фауны сопровождалось "массовыми потрясениями" и вымиранием их эдиакарских предшественников, а другие полагают, что этот процесс был более плавным.

Лентон и его коллеги раскрыли возможную причину и механизм вымирания эдиакарской фауны и самих кембрийских животных, изучая  следы первых животных на Земле – различных донных многоклеточных организмов, специализировавшихся на поедании останков микробов и других живых существ.

Рангеоморф чарния
CC BY 2.5 / Verisimilus /
Первое в истории Земли массовое вымирание было вызвано самой жизнью

Сравнив структуру образцов морского грунта, сформировавшегося во времена Эдиакара и кембрия, а также более поздних геологических эпох, ученые попытались воспроизвести различия между ними, создав компьютерную модель дна первичного океана Земли в эту эпоху.

Эти расчеты неожиданным образом показали, что фактически все запасы органики, которая накапливалась на дне морей планеты на протяжении сотен миллионов лет до этого, были фактически полностью "съедены" первыми поколениями животных, похожими на дождевых червей, креветок и других "роющих" беспозвоночных.

В результате этого резко изменится не только состав почвы и придонных слоев воды, но и атмосферы Земли, куда попадет огромное количество углекислоты, метана и прочих парниковых газов. Их концентрации будут оставаться высокими на протяжении последующих 100 миллионов лет, что должно было породить мощнейшее глобальное потепление, перестройку экосистем и массовое вымирание животных, породивших этот кризис.

Тюльпан Siphusauctum lloydguntheri, живший на дне морей Земли 500 миллионов лет назад
© Фото : Julien Kimmig | KU News Service
Ученые нашли в США одного из первых многоклеточных существ Земли

В пользу этого говорит то, что концентрация кислорода в древних океанах Земли, судя по долям изотопов в окаменелых останках их дна, оставалась крайне низкой с момента завершения "кембрийского взрыва" и до конца ордовикского периода, когда концентрация СО2 в атмосфере резко упала.

Это событие сопровождалось формированием полярных ледовых шапок и еще одним массовым вымиранием, в ходе которого кембрийская флора и фауна уступила место новым видам одноклеточных и многоклеточных организмов.

Второе вымирание и перемена климата, как подозревают ученые, были связаны с появлением еще одного нового класса живых существ – сухопутных растений, чьи первые представители колонизовали сушу задолго до появления первых дождевых червей и прочих животных, переваривающих органические останки в почве, что резко снизило концентрацию СО2 в атмосфере и "остудило" планету.

Комментировать
РИА Наука
Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
Комментировать
edikedikov
Нынешнее потепление климата вызвано дешёвым бензином. И спасти жизнь на планете проще. Надо всем странам поднять цены на бензин.
13:30
02.07.2018
ОтветитьНе отвечать
Комментировать
Чемпионат мира по футболу 2018
Матч окончен
1(3)
Испания
1(4)
Россия
Матч окончен
1(3)
Хорватия
1(2)
Дания
02 июля 17:00
-
Бразилия
-
Мексика
02 июля 21:00
-
Бельгия
-
Япония
Чемпионат мира по футболу 2018
Матч окончен
1(3)
Испания
1(4)
Россия
Матч окончен
1(3)
Хорватия
1(2)
Дания
02 июля 17:00
-
Бразилия
-
Мексика
02 июля 21:00
-
Бельгия
-
Япония
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена