В ЦПК вновь перенесли оглашение результатов отбора кандидатов в космонавты

МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Оглашение результатов отбора кандидатов в российский отряд космонавтов вновь перенесено — ожидается, что из 13 претендентов отберут шесть-восемь человек.

Об этом РИА Новости сообщил представитель пресс-службы Центра подготовки космонавтов (ЦПК). По его словам, "5 июля заседания Межведомственной комиссии не будет, оно состоится после 10 июля".

В свою очередь источник РИА Новости в отрасли уточнил, что решение по дате объявления результатов будет приниматься лично исполнительным директором "Роскосмоса" Сергее Крикалевым во время рабочей поездки в ЦПК 3 июля.

Ранее сообщалось, что итоги продолжавшегося с марта 2017 года нового набора в российский отряд космонавтов будут подведены 27 июня, затем — 5 июля. Женщин среди кандидатов нет.

Новый отбор в отряд космонавтов начался 14 марта 2017 года. К подаче документов допускались все желающие, но приоритет отдавался летчикам и специалистам с техническим образованием. Всего в российский отряд, который насчитывает 26 человек, планируется отобрать 6-8 кандидатов в космонавты.

Как ранее сообщил РИА Новости начальник ЦПК Павел Власов, всего поступило 420 заявок. Из них 87 — от женщин, 333 — от мужчин. Работающих в космической отрасли из них 80 человек, военнослужащих — 51.