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Астрономы предупредили о магнитной буре 23 июля

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© Фото : Роскосмос/Олег АртемьевВид на Землю. Архивное фотоВид на Землю. Архивное фото
© Фото : Роскосмос/Олег Артемьев
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МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Магнитная буря первого уровня G1 по пятибалльной шкале накроет Землю 23 июля, магнитосфера будет возбужденной 15, 20 и 22 июля, следует из прогноза лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института имени Лебедева РАН (ФИАН).

Поверхность Солнца
© NASA / NuSTAR
NASA показало "голубое" Cолнце

Магнитные бури, классифицированные как событие уровня G1 по пятибалльной шкале, могут приводить к слабым флуктуациям в энергетических системах, а также оказывать небольшие влияния на системы управления космическими аппаратами. При этом полярные сияния могут наблюдаться на высоких широтах от 60 градусов и выше.

Предыдущие бури произошли 28 июня, 6 и 7 мая, а самая крупная с начала 2018 года — 20 апреля. До этого подобной интенсивности в максимуме достигал лишь один шторм в этом году, произошедший в ночь с 18 на 19 марта по московскому времени, однако продолжительность максимальной фазы тогда составила лишь около 2,5 часа, отмечают астрономы.

Kepler-186f
© Фото : NASA Ames/SETI Institute/JPL-Caltech
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Прохождение Земли через потоки солнечного ветра такой ширины не является исключительным событием и часто наблюдается вблизи минимума солнечной активности. Это связано с тем, что в минимуме солнечного цикла существенно ослабляется магнитное поле Солнца, и оно частично утрачивает свои способности по удержанию солнечной плазмы вблизи поверхности звезды.

В результате заметно вырастает скорость и плотность убегающих от Солнца потоков вещества, которые и образуют солнечный ветер. Несколько таких продолжительных серий геомагнитных возмущений наблюдалось в прошлом году на стадии перехода в солнечный минимум.

Космические новости в фотографиях, июнь 2018 года
© NASA / JPL-Caltech Марсоход Curiosity сделал селфи во время марсианской бури.Марсоход Curiosity сделал селфи во время марсианской бури
© NASA / JPL-Caltech
Марсоход Curiosity сделал селфи во время марсианской бури.
© NASA / JPL-Caltech/Univ. of ArizonПесчаные дюны на Марсе.Песчаные дюны на Марсе
© NASA / JPL-Caltech/Univ. of Arizon
Песчаные дюны на Марсе.
© Фото : Роскосмос/Олег АртемьевМяч на борту Международной космической станции.Мяч на борту Международной космической станции
© Фото : Роскосмос/Олег Артемьев
Мяч на борту Международной космической станции.
© ESA/Roscosmos/CaSSISРоссийско-европейский зонд "ЭкзоМарс-TGO" получил первые цветные фотографии южного полюса Марса. Их изучение поможет ученым понять, как возникли запасы "пыльного льда" на красной планете.Фотография южного полюса Марса, полученная зондом ЭкзоМарс-TGO
© ESA/Roscosmos/CaSSIS
Российско-европейский зонд "ЭкзоМарс-TGO" получил первые цветные фотографии южного полюса Марса. Их изучение поможет ученым понять, как возникли запасы "пыльного льда" на красной планете.
© Фото : JAXA, University of Tokyo & collaboratorsНовые фотографии астероида Рюгю, полученные с расстояния в 40 километров, указывают на странный характер его вращения, большое число гравитационных аномалий и существование необычной горы на его экваторе.Астероид Рюгю и необычная гора на его поверхности
© Фото : JAXA, University of Tokyo & collaborators
Новые фотографии астероида Рюгю, полученные с расстояния в 40 километров, указывают на странный характер его вращения, большое число гравитационных аномалий и существование необычной горы на его экваторе.
© ESOТуманность Тарантула в галактике Большое Магелланово Облако.Туманность Тарантула в галактике Большое Магелланово Облако
© ESO
Туманность Тарантула в галактике Большое Магелланово Облако.
© Фото : Роскосмос/Олег АртемьевАстронавты НАСА совершили выход в открытый космос, где провели почти семи часов. Эндрю Фойстел и Ричард Арнольд выполнили главную задачу по установке камер высокого разрешения на внешней поверхности американского модуля "Гармония" (Harmony).Астронавт НАСА Ричард Арнольд выходит в открытый космос. 14 июня 2018 года
© Фото : Роскосмос/Олег Артемьев
Астронавты НАСА совершили выход в открытый космос, где провели почти семи часов. Эндрю Фойстел и Ричард Арнольд выполнили главную задачу по установке камер высокого разрешения на внешней поверхности американского модуля "Гармония" (Harmony).
© NASAСнимки карликовой галактики IC 4870 c нитями голубого газа в центре.Снимки карликовой галактики IC 4870 c нитями голубого газа в центре
© NASA
Снимки карликовой галактики IC 4870 c нитями голубого газа в центре.
© ESA/XMM-Newton; J. Toalá; D.GoldmanГаз в туманности NGC 3199 в созвездии Киль одной из звезд Вольфа-Райета.Газ в туманности NGC 3199 в созвездии Киль одной из звезд Вольфа-Райета
© ESA/XMM-Newton; J. Toalá; D.Goldman
Газ в туманности NGC 3199 в созвездии Киль одной из звезд Вольфа-Райета.
© ESA/Roscosmos/CaSSISДолина Узбой, русло длиннейшей реки Марса, высохшей в далеком прошлом.Долина Узбой, русло длиннейшей реки Марса, высохшей в далеком прошлом
© ESA/Roscosmos/CaSSIS
Долина Узбой, русло длиннейшей реки Марса, высохшей в далеком прошлом.
CC BY 4.0 / ESA/Hubble & NASA, RELICS / Strings of homeless starsГалактический кластер RXC J0232.2-4420.Галактический кластер RXC J0232.2-4420
CC BY 4.0 / ESA/Hubble & NASA, RELICS / Strings of homeless stars
Галактический кластер RXC J0232.2-4420.
© Фото : Роскосмос/Олег АртемьевCоленое озеро Мехарлу в Иране.Cоленое озеро Мехарлу в Иране
© Фото : Роскосмос/Олег Артемьев
Cоленое озеро Мехарлу в Иране.
© Фото : ESA/Hubble & NASAШаровое скопление NGC 6139 в Млечном Пути.Шаровое скопление NGC 6139 в Млечном Пути
© Фото : ESA/Hubble & NASA
Шаровое скопление NGC 6139 в Млечном Пути.
© NASA / JPL-Caltech/SwRI/MSSS/Gerald Eichstädt/Seán DoranОблака на Юпитере, снятые зондом Juno.Облака на Юпитере, снятые зондом Juno
© NASA / JPL-Caltech/SwRI/MSSS/Gerald Eichstädt/Seán Doran
Облака на Юпитере, снятые зондом Juno.
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РИА Наука
Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
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misha.meiliev
Да именно на 23 июля 2018года происходит магнитная буря-и каждый раз когда луна именно в созвездии скорпиона.Индекс КР=5-7 тут же день и на 24-июля луна на фоне Сатурна Кр=9
11:47
02.07.2018
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Чемпионат мира по футболу 2018
Матч окончен
1(3)
Испания
1(4)
Россия
Матч окончен
1(3)
Хорватия
1(2)
Дания
02 июля 17:00
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