Умер лауреат Нобелевской премии по медицине Арвид Карлссон

МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. В Швеции в возрасте 95 лет скончался фармаколог и лауреат Нобелевской премии по медицине Арвид Карлссон. Об этом сообщается на сайте Гетеборгского университета.

"Арвид Карлссон является автором нескольких крупных открытий, которые значительно улучшили качество жизни миллионов пациентов с неврологическими и психическими заболеваниями", — отметила доцент академии медицины имени Никласа Сальгрена при университете.

В 2000 году Карлссон вместе с американцами Паулем Грингардом и Эриком Канделом был удостоен Нобелевской премии по медицине за открытие функций нейромедиатора дофамина в головном мозге. Результаты работы ученых помогли создать новые препараты для лечения различных заболеваний, в том числе, депрессии, шизофрении и болезни Паркинсона.