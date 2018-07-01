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"Черная молодежь": кто такие ямники, оказавшиеся предками европейцев

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© Иллюстрация РИА Новости . Алина Полянина, Depositphotos / maros_bauer, Depositphotos / FengMoLong Не раз жители степей вторгались в ЕвропуНе раз жители степей вторгались в Европу
© Иллюстрация РИА Новости . Алина Полянина, Depositphotos / maros_bauer, Depositphotos / FengMoLong
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МОСКВА, 1 июл — РИА Новости, Татьяна Пичугина. Современные ученые переписали предысторию европейских народов. Анализ древней ДНК показал, что генетически все они — наполовину скотоводы-ямники, пришедшие пять тысячелетий назад из южнорусских степей. О самом масштабном вторжении в Европу — в материале РИА Новости.

Йоханнес Краузе на лекции в МГУ
© РИА Новости
Генетик рассказал, как Россия стала прародиной индоевропейских языков

Телеги, запряженные волами, скрипят и вязнут в глине. Войлочная кибитка намокла, внутри сыро. Рядом, держась за оглобли, идут мужчины и женщины с детьми. Как стемнеет, они разобьют лагерь, а утром снова тронутся в путь. Им нужно найти новое пастбище для скота. На прежнем месте многочисленному племени не прокормиться.

На западе много равнин с сочной травой, полно озер с рыбой. У земледельцев можно выменять зерно, ткани, украшения. Пришлым есть чем торговать: они неплохие кузнецы, гончары и косторезы. Зимой, когда работы меньше, они сформируют отряды молодых мужчин и отправят их на разведку новых земель.

Возможно, именно так переселялись древние обитатели степей Прикаспия и Причерноморья. Они не строили городов и поселений, не пахали землю. Зато умели вытесывать колеса из цельных кусков дерева, делать телеги. Ведь чтобы пасти стада овец, волов, лошадей, перегонять их на разные пастбища, нужны средства передвижения. Верховой езды степняки еще не знали, не владели письменностью.

© Иллюстрация РИА НовостиКарта миграций народов ямной культуры
© Иллюстрация РИА Новости
Карта миграций народов ямной культуры

За пять тысяч лет до GPS

Древние скотоводы хоронили своих умерших в больших ямах, и археологи назвали эту культуру ямной. Изнутри ямы выстилали растительными циновками, покойника укладывали на спине, с согнутыми в коленях ногами, положив под голову подушку из трав. Обсыпали охрой, оставляли рядом глиняный горшок с едой, костяные украшения, медные ножи, пластины, кремневые отщепы. Сверху яму перекрывали деревянными балками и насыпали холм — курган. В степи курганы служили ориентирами, своеобразными верстовыми столбами.

Таксила, средоточие древней цивилизации долины Инда, Пакистан
© Фото : world66.com
Генетики: мужчины были "разносчиками технологий" в древности

Все, что известно о ямниках, добыто из этих подкурганных погребений. Обряд захоронения говорит о том, что представления о загробной жизни у этого народа были довольно развитые.

Древние пастухи обладали европеоидной внешностью: светлая кожа, карие глаза, высокие, стройные. Питались мясом и молочными продуктами, добавляя дикие злаки в мясные похлебки, ловили рыбу. Здоровая диета и свежий воздух способствовали большой продолжительности жизни — в среднем 60 лет.

Ямники освоили обширные степные пространства, включая нынешнюю Саратовскую область. Более влажный, чем сейчас, климат, обеспечивал кормами в изобилии. Скотоводы процветали, и их стало слишком много. Вот они и двинулись в путь вдоль степного пояса, простиравшегося далеко на запад и восток. Постепенно дошли до Центральной Европы и Южного Урала.

© Фото : Алексей НечавалодаРеконструкция облика члена "ямной культуры" Прикаспия
© Фото : Алексей Нечавалода
Реконструкция облика члена "ямной культуры" Прикаспия

Тайна индоевропейской прародины

В конце 1950-х американская исследовательница Мария Гимбутас произвела сенсацию в научном мире, объяснив прародину индоевропейских языков "курганной гипотезой". А именно: германская, балтославянская группы, санскрит и еще четыре сотни разных языков произошли от праязыка, на котором говорили скотоводы в южных степях нынешних России и Украины.

Экспонат выставки Скифы: воины древней Сибири в Британском музее
© Фото : The State Hermitage Museum, St Petersburg/ V Terebenin
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Гипотеза основывалась на широком распространении обряда захоронения в курганах. Все указывало на то, что изначальными носителями этой культуры были ямники. Однако в целом археологи не видели следов их масштабной миграции на запад. Схожесть многих элементов евразийских культур того периода объясняли приграничными контактами между народами, обменом. Ведь скотоводы — очень мобильные, они изобрели повозки и могли перемещаться на большие расстояния.

По мере все новых археологических находок курганная гипотеза крепла, однако оставалось много неясного. Прорыв произошел после публикации двух статей в Nature в 2015 году. Большой коллектив ученых обобщил данные расшифровки древней ДНК и сравнил их с геномами культур бронзового и железного века, а также современного населения Европы. Выводы однозначные: ДНК десятков европейских наций в той или иной степени включают в себя ДНК ямников. Норвежцы, литовцы, эстонцы, исландцы, шотландцы — наполовину генетические потомки древнейших пастухов.

© РИА Новости / ПапПерейти в фотобанкКерамический сосуд, найденный в захоронениях в селе Перещепино Днепропетровской области. Ямная культура
© РИА Новости / Пап
Перейти в фотобанк
Керамический сосуд, найденный в захоронениях в селе Перещепино Днепропетровской области. Ямная культура

"Степные волки" и прекрасные крестьянки

Индоевропейские языки возникли в результате миграции в Европу народов из южнорусских степей, такой вывод сделан в статье в британском журнале Antiquity, среди авторов которой указан Мортен Аллентофт (Morten Allentoft) из Университета Копенгагена (Дания), руководивший работами по сравнительному анализу ДНК ямников. "Анатолийская" же гипотеза, предполагающая, что прародина индоевропейцев находилась на территории нынешней Турции, не подтверждается, полагают исследователи.

Добывание огня
© Fotolia / Lucky Dragon
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Смена культур могла произойти только в результате перемещения степняков на запад. Ученые считают, что в авангарде выступили "банды" молодых мужчин. Отряды, сформированные из младших сыновей, не имевших наследства, хозяйства и семьи, легко срывались с места и совершали набеги на соседние территории.

Продвигаясь в Европу, они брали себе в жены девушек из местных земледельческих поселений. Об этом говорит стронциевый анализ останков из семейных погребений. Соотношение изотопов этого элемента в зубах и костях зависит от рациона, по которому ученые реконструируют растительность и местность, где рос человек. Оказывается, почти половина взрослых женщин, захороненных вместе с ямниками в Европе, происходила из других регионов, населенных более древними народами медного века.

Вторжение ямников и их гибридизация с местным населением привела к драматическому смешению народов и становлению культуры шнуровой керамики, ознаменовавшей начало бронзового века.

CC BY-SA 3.0 / EvgenyGenkin / Украшения и предметы украшения из кости и клыка из коллекции Эрмитажа в Санкт-Петербурге в РоссииУкрашения из кости и клыка. Ямная культура
CC BY-SA 3.0 / EvgenyGenkin / Украшения и предметы украшения из кости и клыка из коллекции Эрмитажа в Санкт-Петербурге в России
Украшения из кости и клыка. Ямная культура
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