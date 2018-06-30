Источник сообщил о серьезном сбое в работе спутника "Ломоносов"

МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. На спутнике "Ломоносов", выведенном на орбиту во время первого в истории пуска с космодрома Восточный, наблюдаются сбои в работе научной аппаратуры, сообщил РИА Новости источник в космической отрасли.

"На "Ломоносове" сейчас большие проблемы. Та часть, за которую отвечал ВНИИЭМ (российское предприятие-изготовитель спутников дистанционного зондирования Земли — ред), работает, а вот научная часть барахлит, так скажем", — сказал собеседник агентства.

Таким образом, штатно аппарат отработал два года и два месяца, при заявленном сроке активного существования в три года. Оперативный комментарий в НИИ ядерной физики Московского государственного университета имени (НИИЯФ МГУ), чья аппаратура, в частности, установлена на космическом аппарате, получить не удалось.

Космический аппарат "Михайло Ломоносов" был изготовлен корпорацией ВНИИЭМ по заказу МГУ имени Ломоносова. Спутник был выведен на орбиту ракетой-носителем "Союз 2.1.а" 28 апреля 2016 года во время первого в истории пуска с космодрома Восточный в Амурской области. Вместе с "Ломоносовым" были запущены аппараты "Аист-2Д" и SamSat-218, изготовленные по заказу Самарского университета. После выхода на орбиту SamSat-218 связь с ним установить не удалось, спутник так и остался неработоспособным.

"Ломоносов" занимается изучением транзиентных световых явлений верхней части атмосферы Земли и радиационных характеристик земной магнитосферы. Его масса составляет 625 килограммов. Аппарат оснащен космическим телескопом для измерения энергетического спектра и химического состава космических лучей предельно высоких энергий с околоземной орбиты. Кроме того, на борту спутника установлены комплексы приборов по исследованию космических гамма-всплесков и ближней магнитосферы Земли.

После запуска Роскосмос сообщал, что космический аппарат начал успешно передавать научную информацию. Были получены изображения с камер сверхширокого охвата "ШОК". На первых кадрах были зафиксированы десятки пролетающих мимо "Ломоносова" искусственных спутников Земли и их обломков — космического мусора.