В Турции нашли массовое захоронение детей, принесенных в жертву

МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Группа археологов обнаружила на территории Турции захоронение детей, принесенных в жертву, сообщается на сайте лондонского Музея естествознания.

В районе кургана Башур Хаюк нашли три могилы с останками по крайней мере 11 детей. На момент гибели им было минимум 11 лет.

Находка датируется учеными началом четвертого — концом третьего веков до нашей эры.

Как отмечают археологи, в захоронении находился ценный погребальный инвентарь. Они также обратили внимание на то, что могилы украшены орнаментом.

"Есть различные доказательства того, что эти молодые люди не умерли случайно или естественным путем. Скорее, они были принесены в жертву", — считает руководитель раскопок и научный сотрудник музея Бренна Хассетт.

Аккуратное размещение тел и свидетельства насильственной смерти говорят о том, что погребенные были убиты во время жертвоприношения.

Как рассказала археолог, по крайней мере две жертвы получили перед смертью различные травмы, в том числе переломы, колотые и резаные раны.

По ее словам, в древности подобные жертвоприношения практиковались для демонстрации власти.