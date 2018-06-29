В Турции нашли массовое захоронение детей, принесенных в жертву

МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Группа археологов обнаружила на территории Турции захоронение детей, принесенных в жертву, сообщается на сайте лондонского Музея естествознания.
В районе кургана Башур Хаюк нашли три могилы с останками по крайней мере 11 детей. На момент гибели им было минимум 11 лет.
Находка датируется учеными началом четвертого — концом третьего веков до нашей эры.
"Есть различные доказательства того, что эти молодые люди не умерли случайно или естественным путем. Скорее, они были принесены в жертву", — считает руководитель раскопок и научный сотрудник музея Бренна Хассетт.
Аккуратное размещение тел и свидетельства насильственной смерти говорят о том, что погребенные были убиты во время жертвоприношения.
Как рассказала археолог, по крайней мере две жертвы получили перед смертью различные травмы, в том числе переломы, колотые и резаные раны.
По ее словам, в древности подобные жертвоприношения практиковались для демонстрации власти.