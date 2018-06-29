Ученые нашли следы человеческих жертвоприношений в германском Стоунхендже

МОСКВА, 29 июн – РИА Новости. Археологи нашли следы человеческих жертвоприношений, в том числе останки женщин и детей, в окрестностях своеобразного деревянного "Стоунхенджа", открытого в окрестностях Берлина в конце прошлого века. Выводы ученых были опубликованы в журнале Antiquity.

"Конечно, мы не исключаем, что эти женщины и дети могли быть жертвами разбойников или группы мародеров. С другой стороны, отсутствие останков мужчин, связанные руки и сломанные ритуальные предметы в их массовой могиле говорят о том, что мы нашли следы человеческих жертвоприношений", — заявил Андре Шпацир (Andre Spatzier) из Бюро защиты исторических памятников земли Баден-Вюртемберг в Эсслингене (Германия).

Стоунхендж — загадочное каменное сооружение в графстве Уилтшир, один из самых знаменитых археологических памятников в мире. Для его строительства, которое началось примерно в 2600 году до нашей эры, использовались валуны песчаника и привозимые издалека голубые камни из диабаза, довольно твердой вулканической породы.

В 1991 году археологи нашли еще одну похожую структуру, на этот раз изготовленную из дерева, а не камня, на территории немецкой деревни Пёммелте, расположенной в 140 километрах от Берлина. Как и ее английский "тезка", она представляла собой из нескольких концентрических кругов, разбитых на несколько отдельных секций, и предположительно имела аналогичное ритуальное значение.

Шпацир и его коллега Франсуа Бертеме (Francois Bertemes) из университета Мартина Лютера в Галле (Германия) уже несколько лет проводят раскопки на территории Пёммелте, пытаясь понять то, как был сооружен этот комплекс и для чего он был предназначен.

Несколько лет назад они приступили к изучению центрального кольца монумента, самой древней его части, построенной, как предполагают археологи, примерно в 2300 году до нашей эры. По его краям Бертеме и Шпацир нашли три десятка ям, в которых было закопано множество ритуальных предметов – корзин с подношениями, оберегов из костей, керамических сосудов и каменных топоров.

В центральной части "Вудхенджа", как его называют археологи, покоилось большое количество человеческих костей, принадлежавших, как предполагают ученые, нескольким женщинам и детям разных возрастов. Положение их останков свидетельствует о том, что их тела были небрежно сброшены в ямы, выкопанные в центре круга, а руки как минимум одного из подростков при этом были связаны.

Учитывая ритуальный характер этого комплекса, обнаружение останков людей в нем, как считает Шпацир, говорит о том, что его "хозяева" практиковали человеческие жертвоприношения. В пользу этого говорит то, что рядом с костями женщин и детей ученые нашли обломки ритуальных предметов, а также то, что все они погибли примерно одним и тем же образом – в результате удара тупым предметом в затылок.

© Фото : Xavier MUTH - Get in Situ, Archéotransfert, Archéovision -SHS-3D, base photographique Pascal Mora Археологи нашли неандертальского "дедушку" Стоунхенджа во Франции

За подобными жертвоприношениями, судя по плотному расположению бревен, окружавших центральную часть комплекса, могли следить далеко не все его посетители, а только жрецы, вожди и остальные влиятельные члены их племен. Как считает Шпацир, убийства детей и женщин могли быть частью неких ритуальных театрализованных представлений, описывавших цикл жизни и смерти.

Что побуждало древних жителей Германии делать подобные жертвоприношения, ученые пока не знают. При этом они предполагают, что подобные "дары богам", как и весь "Вудхендж" в целом, могут быть связанными с зарождающимися культами смерти и Солнца, и растущей сегрегацией между мужчинами и женщинами.