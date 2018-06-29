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Археологи нашли в Крыму неразграбленный некрополь поздних скифов

(обновлено: 14:49 29.06.2018)
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© Фото : институт археологии РАНПозднескифский могильник II-IV веков нашей эры, найденный при раскопках на будущей автотрассе Таврида в районе Севастополя. 29 июня 2018Позднескифский могильник II-IV веков нашей эры, найденный при раскопках на будущей автотрассе Таврида в районе Севастополя. 29 июня 2018
© Фото : институт археологии РАН
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МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Крымская экспедиция Института археологии РАН при раскопках на будущей автотрассе "Таврида" в районе Севастополя обнаружила нетронутый позднескифский могильник II-IV веков нашей эры. Найденные при раскопках артефакты позволят восстановить историю Крыма римского периода и воссоздать картину жизни поздних скифов в этот временной отрезок, их культуру, традиции и обрядность, сообщила пресс-служба института.

Керченская крепость. Архивное фото
CC BY-SA 3.0 / Alexxx1979 / Керчь. Крепость Керчь (форт Тотлебен), ворота
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В античных письменных источниках очень мало информации о прошлом Крыма (или Тавриды), и его история в период поздней античности полна белых пятен. Поэтому особое значение приобретают данные археологических раскопок. В 2018 году в районе Севастополя на левом берегу реки Бельбек Новостроечная Крымская экспедиция Института археологии РАН под руководством Сергея Внукова обнаружила нетронутый некрополь, получивший название Фронтовое 3 по наименованию ближайшего поселка. Некрополь сохранился полностью и поэтому представляет особый интерес для ученых, которые получили возможность исследовать нетронутые захоронения на современном научном уровне.

Некрополь датируется концом II–IV веками нашей эры. Население Западного Крыма в римское время было весьма неоднородным. В Херсонесе жили потомки греческих колонистов, в горах – потомки тавров, в степях северо-западной части полуострова до II века нашей эры обитали потомки скифов, перебравшихся из Северного Причерноморья и перешедшие к оседлому образу жизни.

"Сейчас сложно сказать, кем были когда-то люди, похороненные в некрополе Фронтовое 3", — говорится в сообщении. Долина реки Бельбек, где обнаружены захоронения, во время поздней античности являлась контактной зоной многих народов: здесь обитали потомки автохтонных тавров, носители степных культур (поздние скифы, затем сарматы), германцы-готы, и при этом жившие здесь общины испытывали сильное влияние греческого Херсонеса. Местная культура носила во многом эклектичный характер, что подтверждают находки из могильника. Способы захоронения и найденные в них предметы указывают на различные культурные влияния: скифское, сарматское, греческое и готское. "Очевидно, что могильник точно отражает бурные исторические события этого периода", — отмечается в сообщении.

© Фото : институт археологии РАНПозднескифский могильник II-IV веков нашей эры, найденный при раскопках на будущей автотрассе "Таврида" в районе Севастополя. 29 июня 2018
© Фото : институт археологии РАН
Позднескифский могильник II-IV веков нашей эры, найденный при раскопках на будущей автотрассе "Таврида" в районе Севастополя. 29 июня 2018

Ранние погребения некрополя датируется концом II – первой половиной III века нашей эры. Большинство представляют собой подбойные могилы, которые состоят из вертикального входного "колодца" и ниши – погребальной камеры, устроенной в одной из стенок. Погребенных укладывали на спине, у головы обычно помещали посуду, стеклянные сосуды, ножи и пищу, которую клали покойным "в дальнюю дорогу". Затем вход в камеру закладывали камнями.

Античная керамика, найденная при раскопках на походах к железнодорожной части моста в Крым. 6 апреля 2018
© Фото : сайт строительства Крымского моста
Археологи нашли у Крымского моста керамику IV века до нашей эры
Женские захоронения отличались от мужских набором предметов. Если в женских погребениях больше украшений: бус, браслетов, серег, часто находят стеклянные флаконы, пряслица от веретен, и нет оружия, то в мужских захоронениях нет серег и колец (только иногда встречаются крупные перстни и единичные и крупные бусы), зато может быть оружие и конская узда.

Так, в одном из захоронений археологи обнаружили около головы усопшей кувшин, стеклянный бальзамарий (флакон для благовоний), амфору, нож, на груди – ожерелье из стеклянных, гагатовых, янтарных бус, а под ключицей – три золотых лавровых листа (вероятно, от греческого золотого погребального венка). Также в захоронении были найдены стеклянный бисер, которым когда-то была расшита одежда, две застёжки-фибулы и две пряжки, стеклянная кружка, а рядом – кольца и пряжки от ремня.

Среди находок в ранних погребениях особо выделяются перстень с вырезанной вставкой-печаткой из сердолика и золотая пронизь с подвеской каплевидной формы и сердоликовой вставкой, окантованной зернью. Ближайшие аналоги ей были найдены в некрополе Херсонеса.

Как выяснилось во время раскопок, некрополь постепенно расширялся на юг и восток. Большинство могил второй половины III и IV века нашей эры также были подбойными, но появились и другие погребальные конструкции: грунтовые могилы с заплечиками – уступами, на которые опирались каменные плиты перекрытия.

В IV веке начали также строить грунтовые склепы, состоящие из прямоугольной подземной погребальной камеры и ведущего в склеп с поверхности узкого коридора-дромоса со ступеньками. Вход в камеру закладывали камнем. В таких склепах хоронили несколько человек, видимо, членов одной семьи.

© Фото : институт археологии РАНПозднескифский могильник II-IV веков нашей эры, найденный при раскопках на будущей автотрассе "Таврида" в районе Севастополя. 29 июня 2018
© Фото : институт археологии РАН
Позднескифский могильник II-IV веков нашей эры, найденный при раскопках на будущей автотрассе "Таврида" в районе Севастополя. 29 июня 2018

В поздних мужских погребениях найдено оружие: мечи, кинжалы, в одной из могил был найден боевой топор. Возле черепов по-прежнему ставили сосуды, в некоторых сохранились остатки заупокойной пищи. Нетронутые захоронения позволили точно установить детали погребального обряда: так, в одном из склепов, где был похоронен взрослый мужчина, возле черепа лежали несколько керамических и один стеклянный сосуд, в миске осталась скорлупа яиц и кости птицы, у правого плеча находился кинжал, с левой стороны у ног – меч. К стенке был прислонен щит, от которого сохранились рукоять и умбон (накладка на центральную часть щита).

При раскопках были найдены греческая краснолаковая посуда, стеклянные кувшины, множество пряжек и фибул — металлических застежек для одежды, которые исследователи относят к черняховской культуре II — IV веков. Как отмечают ученые, уже сейчас можно говорить, что коллекция фибул из раскопок Фронтового – одна из наиболее выразительных как по количеству экземпляров, так и по числу различных вариантов.

Сейчас ученые завершают раскопки на юго-восточном участке и продолжают исследования на северо-западном, где могут находиться более ранние захоронения. После окончания работ участок будет сдан строителям, а материалы раскопок переданы в Херсонесский музей-заповедник в Севастополе.

Подробнее о новостях Крыма — на crimea.ria.ru>>

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