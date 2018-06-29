Рособрнадзор ответил на критику ученых по ситуации с "Шанинкой"

МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. В Рособрнадзоре ответили на критику научного сообщества из-за ситуации с Московской высшей школой социальных и экономических наук, заявив, что служба открыта к диалогу, готова сотрудничать со всеми заинтересованными сторонами и уже ведет работу по созданию новой модели государственной аккредитации, которую со следующего года планируется перевести в электронный формат.

Ранее стало известно, что Рособрнадзор отказал Московской высшей школе социальных и экономических наук ("Шанинке") в госаккредитации по ряду программ подготовки бакалавриата и магистратуры. На сайте службы опубликован документ, в котором говорится, что эксперты нашли в учреждении нарушения федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОСов). "Шанинка" сможет повторно подать заявление на госаккредитацию, устранив все нарушения, через год. Глава Счетной палаты Алексей Кудрин назвал претензии Рособрнадзора к МВШСЭН "бумажными" и призвал перестроить работу ведомства.

Более 200 преподавателей со всего мира написали открытое письмо, в котором поддержали "Шанинку": с их точки зрения, это один из ведущих университетов России в области гуманитарных наук, а нарушения, которые выявил Рособрнадзор, не должны становиться основанием для отзыва аккредитации. Ученый совет "Высшей школы экономики" также выразил обеспокоенность ситуацией. С точки зрения ученых, необходимо в ближайшее время модернизировать систему государственной аккредитации, она должна быть направлена в равной степени на борьбу с низким качеством образования и на поддержку инноваций и лучших практик.

Эту позицию поддержали и эксперты, опрошенные РИА Новости. В поддержку "Шанинки" также выступили профсоюз "Университетская солидарность" и инициативная группа МГУ.

"Рособрнадзор открыт к диалогу и готов к совместной работе со всеми заинтересованными сторонами. При этом любой предлагаемый подход должен обеспечивать равенство всех вузов перед российским законодательством", — говорится в заявлении ведомства.

В Рособрнадзоре напомнили, что служба уже ведет работу по созданию новой модели государственной аккредитации, которую со следующего года планируется перевести в электронный формат.

"Государственная аккредитация – процедура официального подтверждения соответствия образовательной деятельности вуза федеральным государственным образовательным стандартам. В ходе государственной аккредитации эксперты проверяют, насколько качественно и полно образовательная организация выполняет то, что закреплено законодательно и обязательно для всех вузов, желающих выдавать дипломы государственного образца", — объяснили в Рособрнадзоре.

В службе отметили, что ФГОС и любые изменения в них разрабатываются "при обязательном участии ведущих представителей вузовского сообщества и крупных работодателей, а также профильных министерств и ведомств". Эти стандарты устанавливают базовые, минимальные принципы реализации образовательных программ высшего образования, но при этом "допускают широкую вариативность их содержания и условий реализации", отметил Рособрнадзор.

"Вуз может выходить в своей деятельности за рамки требований стандарта, но минимум, закрепленный в стандарте, он должен соблюсти, чтобы получить государственную аккредитацию", — заключили в службе.