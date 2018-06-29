ВЛАДИВОСТОК, 29 июн – РИА Новости. Климатическая катастрофа не грозит Арктике как минимум в ближайшую тысячу лет, так как потепление циклично и происходит в пределах средних значений, сообщил РИА Новости заместитель начальника Чукотского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Дмитрий Козелов.

Как объявили ранее норвежские ученые, в северной части Баренцева моря наблюдаются заметные климатические изменения. Выводы исследователей опубликованы в научном издании Natural Climate Change. По словам специалистов, арктический климат в регионе вскоре может поменяться на более теплый, присущий атлантической климатической системе. Ряд СМИ написали о грозящей России климатической катастрофе.

"Абсолютно ничего не угрожает Арктике, России, так как климатические изменения происходят в пределах средних значений. Особенного потепления не происходит. Если речь идет о глобальном потеплении, то это подразумевает длительный период времени — тысячу лет. То, что происходит сейчас – флуктуации в коротком промежутке времени", — сказал специалист.

По его словам, информация о климатической катастрофе – надуманная.

"Никакой опасности происходящие процессы не представляют", — сказал собеседник.