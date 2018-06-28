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РИА Наука
РИА Наука

Ученые выяснили, почему мошонка находится между ног

(обновлено: 21:01 28.06.2018)
08810
CC0 / 11mela / Слоны и их родичи – единственные млекопитающие, не имеющие мошонкиСлоны и их родичи – единственные млекопитающие, не имеющие мошонки
CC0 / 11mela /
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МОСКВА, 28 июн – РИА Новости. Геномы слонов и их родичей помогли ученым выяснить, как мошонки наших предков и самцов других животных "переехали" из утробы в ту точку, где они обычно находятся между ногами, говорится в статье, опубликованной в журнале PLoS One.

Мужчина на приеме у врача
© Fotolia / Tyler Olson
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"История эволюции мошонки остается камнем преткновения для многих эволюционистов, так как мы до сих пор не знаем, как возникли слоны и другие африканские животные, и чьими ближайшими родичами они являются", — рассказывает  Томас Леманн (Thomas Lehmann) из Института изучения истории природы в Франкфурте-на-Майне (Германия).

Семенники самцов у большинства позвоночных животных находятся внутри их тела, в окрестностях почек и органов мочевыделения, где они защищены от всех возможных физических воздействий. Большим исключением в этом отношении стали млекопитающие – их мошонка находится не рядом с почками, а между ног. Причины и история этого "переезда" пока не совсем до конца ясны.

В свою очередь, не все самцы млекопитающих выглядят подобным образом. Слоны и их ближайшие родичи-афротерии (Afrotheria), в том числе ламантины, не имеют мошонки, а их семенники расположены в глубине тела. Подобные различия давно заставляют ученых спорить о том, была ли мошонка у самых примитивных предков людей и прочих теплокровных четвероногих.

Девушка с телефоном на кровати
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Леманн и его коллеги попытались разрешить эти противоречия, изучая то, как гены RXFP2 и INSL3, управляющие ростом мошонки и "дирижирующие" процессом переезда семенников в зародыше млекопитающих, менялись с течением времени.

Сравнив наборы мелких мутаций в этих генах у 71 вида млекопитающих, в том числе слонов, тенреков, ламантинов и прочих афротерий, ученые раскрыли сразу несколько любопытных вещей.

Во-первых, оказалось, что общий предок африканских животных обладал и тем, и другим геном, но оба этих участка ДНК были повреждены в ходе их последующей эволюции и разделения на отдельные рода и виды. Что интересно, все они "потеряли" мошонку отдельно друг от друга, в результате появления разных мутаций в RXFP2 в разные периоды истории.

Тело человека
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Это, в свою очередь, означает, что общий предок всех млекопитающих уже обладал мошонкой, причем он ей обзавелся, если судить по времени ее потери предками ламантин, тенреков и "слономышей"-прыгунчиков, еще до исчезновения динозавров, около 89-90 миллионов лет назад.

Раскрыв тайну появления мошонки, ученые натолкнулись на новую загадку – сами слоны, в отличие от всех остальных их родственников, имеют "рабочую" версию гена RXFP2 и лишь незначительные мутации в INSL3. Несмотря на это, мошонка у них отсутствует, что заставляет ученых задуматься о том – как это произошло и почему половые клетки слонов не гибнут от перегрева.

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