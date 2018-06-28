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Химики раскрыли тайну происхождения древнеегипетской косметики

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© Фото : CEA/Laurence GodartСосуды с древнеегипетской косметикой, хранящиеся во французском ЛувреСосуды с древнеегипетской косметикой, хранящиеся во французском Лувре
© Фото : CEA/Laurence Godart
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МОСКВА, 28 июн – РИА Новости. Ученые из Франции впервые точно измерили возраст древнеегипетской и древнегреческой косметики. Оказалось, что жители долины Нила начали пользоваться синтетическими свинцовыми белилами уже 3,5 тысячи лет назад, говорится в статье, опубликованной в журнале Communications Chemistry.

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© РИА Новости
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"Мы доказали, что и древние египтяне, и греки неплохо разбирались в химии и могли синтезировать косметику, содержащую в себе белила на базе карбоната свинца. Что интересно, изначально египтяне пользовались природным белым пигментом, церусситом, и только через тысячу лет они научились изготовлять его синтетический аналог", — пишут Виолан Жамме (Violaine Jeammet) из Луврского музея (Франция) и ее коллеги.

Древние египтяне и многие другие народы Земли времен античности пользовались обширным набором белил, теней, красок и косметики для украшения своего тела. Часть из них имела явный ритуальный характер, а другие – к примеру, некоторые типы токсичных соединений свинца – могли использоваться для защиты от паразитов или их вывода из организма.

Ученых достаточно давно интересует то, когда египтяне научились изготовлять эти средства, как они это делали и откуда они брали материалы для их изготовления. Некоторые подобные тайны уже были раскрыты. К примеру, физики из Франции еще восемь лет назад обнаружили, просветив белила при помощи ускорителя частиц, что египтяне ввозили ингредиенты для их производства из Афганистана и пользовались ими для медицинских целей.

Углеродные часы

Как отмечают Жамме  и ее коллеги, дальнейшее изучение косметики и изучение ее роли в жизни египтян и прочих народов античных времен осложнялось тем, что ученые не могли понять, когда именно были изготовлены эти средства.

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Дело в том, что все эти краски изготовлены из различных минеральных компонентов, к примеру, солей хрома или железа, чьи молекулы сформировались задолго до того,  как они попали в руки египетских мастеров. Вдобавок, в них почти полностью отсутствуют органические компоненты, которые позволили бы вычислить их возраст по долям изотопов углерода.

Жамме и ее коллеги выяснили, что это не всегда так, изучая древнеегипетские и греческие рецепты по изготовлению двух типов свинцовых белил – фосгенита и церуссита, дожившие до наших дней на свитках папирусов. Химики обратили внимание на то, что в их производстве использовался воздух и древесная зола, "следы" которых должны были сохраниться в белилах в виде молекул угольной кислоты.

Ученые проверили, так ли это на самом деле, изучив изотопный состав древнеегипетской косметики, хранившейся в запасниках Лувра. Помимо самих белил, она содержала в себе также и другие пигменты – галену, "черный свинец", а также лаурионит и англезит, бесцветно-зеленоватые соединения свинца с хлором и серной кислотой.

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Лаурионит и фосгенит крайне редко встречаются в природе и давно считаются некоторыми учеными первыми продуктами "химпромышленности" Древнего Египта, тогда как церуссит, галену и англезит можно легко добыть в любой свинцовой шахте. Подобные различия в происхождении, как предположили ученые, должно было отразиться в их изотопном составе.

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Проверяя свои теории на древнегреческой косметике, а также белилах и розовой пудре, изготовленной для королевы Тейе, супруги знаменитого фараона-реформатора Аменхотепа III, ученые подтвердили эти выкладки и раскрыли крайне интересный и ранее неизвестный факт из истории Египта.

Оказалось, что церуссит, самый первый компонент древнеегипетских  белил, был изготовлен из природной версии этого минерала, тогда как фосгенит из пудреницы Тейе и аналоги церуссита из косметического арсенала древних греков уже имели синтетическое происхождение.

В пользу этого говорит то, что косметика времен Аменхотепа III имеет "правильный" радиоуглеродный возраст, примерно 1600-1400 год до нашей эры, а более ранние белила из церуссита были неправдоподобно древними – их возраст превышал 10 тысяч лет.

Картина Ван Гога Красные виноградники в Арле
© РИА Новости / А. Свердлов
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Это означает, что древнеегипетские косметологи сначала научились изготовлять косметические средства из "подручных" природных материалов, добываемых в свинцовых шахтах. Только потом, когда они или иссякли, или косметика стала очень популярной, они выяснили, как можно получать белила из других соединений свинца, смешивая их с содой и соединениями хлора.

В ближайшее время химики и реставраторы из Лувра планируют использовать эту же методику для вычисления возраста многих знаменитых картин, которые выставлены в музее или хранятся в его запасниках. Как надеются ученые, это или подтвердит их подлинность, или же раскроет подделки, которые скрывались от нас на протяжении нескольких столетий.

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