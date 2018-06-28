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Рогозин назвал экспансию в космос главной задачей Роскосмоса

(обновлено: 15:36 28.06.2018)
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© РИА Новости / Сергей МамонтовПерейти в фотобанкДмитрий РогозинДмитрий Рогозин
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Новый глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин в четверг впервые представил взгляд на дальнейшее развитие российской космической индустрии, он раскритиковал бывшее руководство отрасли и главной задачей госкорпорации назвал экспансию в космос.

"Я хочу, чтобы вы все поняли основной смысл создания госкорпорации. Смысл нашей жизни, как я уже говорил, цитируя Сахарова, это наша экспансия. Экспансия в космосе, на Земле, на коммерческих рынках, которые создаются услугами, вытекающими из использования орбитальной группировки", — заявил он на научно-практической конференции "Основные задачи и перспективы развития госкорпорации "Роскосмос" в Москве.

Дмитрий Рогозин. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Рогозин раскритиковал прежнее руководство отрасли: по его словам, оно допустило "непростительные ошибки", которые привели к авариям и сокращению коммерческих заказов.

"Были допущены непростительные ошибки, в первую очередь, в потере качества. Как следствие — аварии на серийно производимой космической технике. В число этих непростительных ошибок я отнесу и неповоротливость отрасли, ее руководителя, отсутствие должной реакции на сокращение рынка коммерческих заказов. Как результат — финансовый провал, который придется расхлебывать нам всем… Деньги тучных лет были проедены, не отложены на трудный день", — констатировал новый глава космического агентства.

Космос как религия

Новый гендиректор "Роскосмоса" сравнил идею освоения космоса для России с религией, состоящей из трех частей: это догма, чудеса и таинства, то есть приобщенность к внутреннему содержанию.

Ракета-носитель Союз. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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Поводами для гордости он назвал военный космос, систему ГЛОНАСС, космодром Восточный. Он подчеркнул, что назначение русского космоса в истории нашей страны чрезвычайно велико, так как россияне всегда себя ощущали нацией первых, и нарушение традиций всегда очень болезненно воспринималось обществом. По его словам, "следование этой традиции, восстановление традиции станет элементом нашей гигантской моральной ответственности".

Исходя из сказанного, Рогозин представил "десять заповедей Роскосмоса", или десять принципов, которые лягут в основу работы госкорпорации под его руководством.

Первым пунктом он назвал особый контроль за исполнением гособоронзаказа: "Это должно быть понятно, как "Отче наш". Во-вторых, Роскосмос станет непосредственно контролировать заказы, в-третьих, создаст управление технического заказчика и, в-четвертых, сформирует единую техническую политику отрасли. В-пятых, исполнительные директора войдут в советы директоров предприятий и, в-шестых, станут сдавать ежегодные аттестации. В-седьмых, госкорпорация создаст совет рационализаторов, в-восьмых, откажется от долго реализуемых программ, в-девятых, будет проводить международное сотрудничество на коммерческой основе. Десятая и последняя заповедь звучит так: "Мы не готовы к псевдоблаготворительности в ущерб нашим бизнес-интересам".

Старт ракеты Протон-М с Байконура. Архивное фото
© РИА Новости / Олег Урусов
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Рогозин назвал главную задачу "Роскосмоса"

"Гагаринский старт" на Байконуре встанет на ремонт

"Гагаринский старт" на космодроме Байконур будет модернизирован под ракету "Союз-2.1а" после 2019 года, рассказал Дмитрий Рогозин. Он пояснил, что до конца 2019 года ракеты "Союз-ФГ" используемые в пилотируемой программе, закончатся, после чего знаменитый "Гагаринский старт", откуда проводятся все запуски космонавтов, будет поставлен на ремонт и модернизацию и переделан под ракету "Союз-2.1а".

По его словам, в запасе у "Роскосмоса" осталось семь ракет "Союз-ФГ", на которых проводятся пилотируемые пуски. Их должны заменить ракеты "Союз-2.1а".

"Ангара" и космодром Восточный превыше всего

Рогозин поручил срочно приступить к созданию пилотируемый инфраструктуры на космодроме Восточный, хотя еще в прошлом году было принято решение отложить ее создание и перенести перспективные пилотируемые проекты на Байконур. Новый глава Роскосмоса призвал скорее строить инфраструктуру второй, а затем и третьей очереди на Восточном.

Дмитрий Рогозин на космодроме Восточный. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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Рогозин поручил срочно развернуть на Восточном пилотируемую инфраструктуру

Он также поручил форсировать переход на современную "линейку" ракет "Ангара" с тем, чтобы "она начала серийно летать, включая сверхтяжелый класс". По словам Рогозина, безубыточное производство "Ангары" в Омске требует заказа шести ракет в год, а на производстве "Протонов" в Москве для безубыточности требуется создавать девять ракет в год, а не три, как сейчас, добавил глава госкорпорации.

Проект нового "Союза-5" будет пересмотрен

Глава Роскосмоса заявил также, что проект ракеты-носителя "Союз-5" будет пересмотрен: он должен вырасти в качестве и получиться "простым, как автомат Калашникова". Рогозин сказал, что инженеры "сейчас смотрят иные технические решения. Двигатели на новом топливе, например, на метане.

"Роскосмос" также поможет компании S7 Space получить российские комплектующие для сборки ракет "Зенит" для проекта "Морской старт". Ранее гендиректор "S7 космические транспортные системы" Сергей Сопов рассказал о переговорах с Объединенной двигателестроительной корпорацией с целью выкупа у нее технологий производства ракетных двигателей НК-33 и планах строительства завода для возобновления их производства.

Логотип госкорпорации Роскосмос. Архивное фото
© РИА Новости / Игорь Руссак
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"Роскосмос" создаст свой фонд перспективных исследований

Эти двигатели S7 хочет использовать на ракетах "Союз-5" в рамках проекта "Морской старт" вместо предлагаемых "Роскосмосом" двигателей РД-171.

Роскосмос создаст свой Фонд перспективных исследований

"Роскосмос" создаст свой аналог Фонда перспективных исследований (ФПИ) для прорыва в области создания новой ракетно-космической техники для обеспечения научно-исследовательского прогресса военного, экономического и научного космоса. Во взаимодействии с ФПИ это управление будет отвечать за создание научно-исследовательского прорыва, сказал Рогозин.

Счетная палата проверит отрасль, московский офис Роскосмоса переедет на Бережки

Рогозин попросил Счетную палату отдельно проверить предприятия, входящие в подчинение Роскосмоса. Как сообщалось, 40% нарушений, выявленных Счетной палатой в прошлом году, пришлись именно на "Роскосмос". В денежном выражении, они составили 760 миллиардов рублей. По результатам проверок открыты уголовные дела, заявлял глава контрольного ведомства Алексей Кудрин.

Генеральный директор ГК Роскосмос Дмитрий Рогозин выступает на научно-практической конференции Основные задачи и перспективы развития госкорпорации Роскосмос. 28 июня 2018
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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Рогозин попросил СП проверить предприятия космической отрасли

Кроме того, головной офис "Роскосмоса", расположенный в Москве, переедет с улицы Щепкина на Бережковскую набережную, объявил в четверг Дмитрий Рогозин, ранее об этом сообщал источник РИА Новости.

"Бережковская набережная, где мы сейчас находимся, здесь мой кабинет, будет основным офисом", — сказал Рогозин. Также он анонсировал возможность продажи земель предприятий "Роскосмоса" в подмосковном Королеве и строительства на этих территориях жилых домов. Помимо того, по его словам, в Москве будет построен инжиниринговый центр "Роскосмоса", договоренность по этому поводу уже достигнута с мэром Сергеем Собяниным, заявил Рогозин. Он также обещал не допустить коррупции в госкорпорации и избавить ее от "бездельников и интриганов".

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