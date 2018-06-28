России не грозит климатическая катастрофа в XXI веке, заявили в WWF

МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Климатическая катастрофа не грозит России в XXI веке, сказал РИА Новости руководитель климатической программы Всемирного фонда дикой природы (WWF) России Алексей Кокорин.
"Слово "катастрофа" не употребляется ни в этой статье, ни в других научных работах про изменения климата в Баренцевом море или в Арктике в целом. Нельзя говорить о катастрофе для России или для Кольского полуострова. В XXI веке в России не ожидается ничего такого, что можно было бы назвать катастрофой", — сказал Кокорин.
По его словам, происходят серьезные изменения климата, но слово "катастрофа" к ним неприменимо.
"В России совершенно иная ситуация, не такая, как у малых островов в Тихом океане, которые могут быть затоплены", — подчеркнул эксперт.