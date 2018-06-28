МУРМАНСК, 28 июн – РИА Новости. Глобальное потепление в северных широтах — глобальный миф, заявил замдиректора по науке Мурманского морского биологического института (ММБИ) Дмитрий Ишкулов.

Он отметил, что в природе происходят циклические изменения, когда периоды потепления и похолодания сменяют друг друга.

Как объявили ранее норвежские ученые, в северной части Баренцева моря наблюдаются резкие климатические изменения. Выводы исследователей опубликованы в научном издании Natural Climate Change.

По словам специалистов, арктический климат в регионе вскоре может поменяться на более теплый, присущий атлантической климатической системе. Проанализировав данные за 1970-2016 годы, ученые выяснили, что объем пресной воды, которую Баренцево море получает из-за таяния льдов, снижается. Это нарушает баланс соленой и пресной воды.

По мнению экспертов WWF, необратимое потепление на севере Баренцева моря в будущем может отрицательно сказаться на рыболовстве.

По словам Ишкулова, статьи о глобальном потеплении выходят достаточно часто, и у специалистов разных институтов и организаций нет единого мнения. "Общее мнение специалистов нашего института – что глобальное потепление – это глобальный миф. Существуют циклические изменения климата в природе. Периоды потепления и похолодания меняются. Ничего такого, что носит глобальный характер, в настоящий момент не происходит", — сказал Ишкулов РИА Новости.

Он отметил, что специалисты ММБИ проводят многолетние исследования, в том числе на судне "Дальние Зеленцы", с использованием атомных ледоколов, работающих на трассах Северного морского пути. "Если брать наш год – достаточно теплый, по ледовой обстановке по трассе Севморпути – она наоборот более сложная, чем в другие годы", — отметил эксперт. По его мнению, состояние климата сейчас находится на этапе стабилизации.

Мурманский морской биологический институт Кольского научного центра Российской академии наук (ММБИ КНЦ РАН) — старейшее учреждение Российской академии наук на Севере. С 1935 года Институт проводит комплексные исследования северных морей.

Основные научные и прикладные направления деятельности ММБИ связаны с решением актуальных проблем климата, морского перигляциала, биопродуктивности, четвертичной и современной геологии, марикультуры, биоресурсов и экологической безопасности. Приоритетными задачами Института являются познание экосистемных процессов и мониторинг трасс Севморпути, баз атомного флота, шельфовых нефтегазовых месторождений и других районов Арктики, подвергаемых антропогенному воздействию.