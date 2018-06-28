В WWF прокомментировали выводы ученых по климату в Баренцевом море

МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Необратимое потепление на севере Баренцева моря может отрицательно сказаться на рыболовстве, сказал РИА Новости руководитель климатической программы Всемирного фонда дикой природы (WWF) России Алексей Кокорин.

Как объявили ранее норвежские ученые, в северной части Баренцева моря наблюдаются заметные климатические изменения. Выводы исследователей опубликованы в научном издании Natural Climate Change. По словам специалистов, арктический климат в регионе вскоре может поменяться на более теплый, присущий атлантической климатической системе.

"На ближайшие десятилетия изменения необратимы (далее все сложнее) и могут негативно повлиять на экосистемы и рыбные коммерческие ресурсы", — сказал Кокорин.

По его словам, изменения в северной части Баренцева моря не затрагивают побережье Мурманской области, они происходят на широтах Шпицбергена и Земли Франца Иосифа.

"О катастрофе речь вообще не идет, даже для севера Баренцева моря. Изменения не резкие, а лишь довольно быстрые. Выявлена положительная обратная связь: теплее глубинные воды сотен метров — меньше океанская стратификация — больше вертикальных движений воды – меньше льда – теплее вода и так далее", — добавил эксперт.