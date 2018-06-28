Рогозин представил "десять заповедей Роскосмоса"

МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Дмитрий Рогозин в четверг представил "десять заповедей Роскосмоса": десять принципов, "которые лягут в основу работы Роскосмоса" под его руководством.
Во-вторых, Роскосмос станет непосредственно контролировать заказы, в-третьих, создаст управление технического заказчика и, в-четвертых, сформирует единую техническую политику отрасли.
В-пятых, исполнительные директора войдут в советы директоров предприятий и, в-шестых, станут сдавать ежегодные аттестации.
Десятая и последняя заповедь звучит так: "Мы не готовы к псевдоблаготворительности в ущерб нашим бизнес-интересам".