Астрономы нашли сложную органику в подледном океане Энцелада

МОСКВА, 27 июн – РИА Новости. Последние данные с погибшего зонда "Кассини" указали на присутствие сложных органических молекул на поверхности Энцелада, потенциально обитаемого спутника Сатурна, и в водах его подледного океана. Об этом пишут ученые в статье в журнале Nature.

"Энцелад в очередной раз нас удивил. Раньше нам удавалось находить в космосе лишь самую простую органику, в которой присутствовало несколько атомов углерода, и даже это считалось чудом. Нам же удалось открыть молекулы с массой в десять раз больше, чем у метана. Таким образом, эта луна пока является единственной планетой, помимо Земли, на которой есть все – вода, органика, источник энергии — для зарождения жизни", — рассказывает Кристофер Глейн (Christopher Glein) из Юго-Западного исследовательского института в Боулдере (США).

Первая колыбель

В 2005 году "Кассини" обнаружил на Энцеладе струи из частиц водяного льда и пара, которые выбрасываются в космическое пространство из параллельных трещин вблизи южного полюса — так называемых "тигровых полос". Это открытие поставило перед учеными вопрос об источнике этого пара и льда.

В марте 2015 года, через 10 лет после открытия тигровых полос и гейзеров на Энцеладе, зонд "Кассини" показал, что в недрах этого спутника Сатурна присутствует глобальный океан из жидкой и горячей воды. Его "выдали" частицы песка и замороженные капли воды, выброшенные в космос с южного полюса Энцелада вместе с извержениями гейзеров.

Два года назад планетологи нашли потенциальный источник энергии для жизни на Энцеладе – молекулы водорода в его выбросах, а также спирт-метанол. Подобные открытия заставляют ученых все чаще и ожесточеннее спорить о том, может ли жизнь существовать в его водах, и как ее следует искать. Одна из следующих "средних" зондов НАСА, проект ELSAH, будет отправлен на Энецлад именно для поисков ответа на этот вопрос.

Эти дискуссии станут еще более горячими благодаря открытию, которое "Кассини" совершил во время последнего сближения с Энцеладом в декабре 2015 года. Во время этого "рандеву" зонд пролетел на расстоянии в примерно 5 тысяч километров от поверхности луны Сатурна и собрал большое количество частичек пыли и замороженных кристаллов льда, выброшенных ее гейзерами.

Химический состав этих пылинок и льдинок был проанализирован двумя масс-спектрометрами, CDA и INMS. Оба эти устройства были изготовлены более двадцати лет назад, из-за чего их возможности были очень скромными – они могли определять типы атомов и массу молекул, присутствующих в этих образцах материи, но не их формулы.

Химия жизни

Этого достаточно для обнаружения простых молекул, таких как вода (масса — 18), аммиак (17) или метан (16), но не хватает для раскрытия состава сложных углеводородов, белков и прочей органики. Тем не менее, высокая масса соединений и некоторые особенности их спектра могут выдать и более сложные вещества.

К примеру, оба прибора указали на присутствие в выбросах Энцелада сложных и тяжелых соединений, чей вес превышал 200 атомных единиц массы. Они, как на это намекал спектр отдельных их обрывков, представляли собой сложные органические молекулы, часть из которых принадлежала к числу ароматических углеводородов, а другие были спиртами и аминами.

Все эти молекулы считаются сегодня одними из основных "кирпичиков" жизни, из которых сложены все компоненты клеток живых существ. Как подчеркивают ученые, такие же молекулы могут возникать и абиогенным путем, однако как именно они могли появиться в океане Энцелада, пока не понятно.

С другой стороны, теперь можно смело говорить о том, что на Энцеладе есть не только потенциальный источник "пищи" для будущих микробов в виде молекул водорода, но и "строительные блоки", из которых могут или уже возникли первые внеземные организмы. Это, как считают авторы статьи, заметно повышает научную ценность отправки повторной миссии к Сатурну.

"Наше открытие важно не только для нас, но и будущих поколений. Новые зонды должны пролететь через выбросы Энцелада и изучить эти молекулы при помощи спектрометров высокого разрешения, что поможет нам раскрыть историю их рождения. В любом случае, теперь мы можем всерьез думать о том, что эти вещества могут иметь биогенное происхождение", — заключает Глейн.