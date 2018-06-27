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РИА Наука
РИА Наука

Астрономы нашли сложную органику в подледном океане Энцелада

20:1527.06.2018
03682
© NASA / JPL-CaltechГейзеры на южном полюсе Энцелада, снятые КассиниГейзеры на южном полюсе Энцелада, снятые Кассини
© NASA / JPL-Caltech
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МОСКВА, 27 июн – РИА Новости. Последние данные с погибшего зонда "Кассини" указали на присутствие сложных органических молекул на поверхности Энцелада, потенциально обитаемого спутника Сатурна, и в водах его подледного океана. Об этом пишут ученые в статье в журнале Nature.

Кассини во время Финала Оперы
© NASA/JPL
Дождь и закат: как "Кассини" встретит последние мгновения жизни
"Энцелад в очередной раз нас удивил. Раньше нам удавалось находить в космосе лишь самую простую органику, в которой присутствовало несколько атомов углерода, и даже это считалось чудом. Нам же удалось открыть молекулы с массой в десять раз больше, чем у метана. Таким образом, эта луна пока является единственной планетой, помимо Земли, на которой есть все – вода, органика, источник энергии — для зарождения жизни", — рассказывает Кристофер Глейн (Christopher Glein) из Юго-Западного исследовательского института в Боулдере (США).

Первая колыбель

В 2005 году "Кассини" обнаружил на Энцеладе струи из частиц водяного льда и пара, которые выбрасываются в космическое пространство из параллельных трещин вблизи южного полюса — так называемых "тигровых полос". Это открытие поставило перед учеными вопрос об источнике этого пара и льда.

В марте 2015 года, через 10 лет после открытия тигровых полос и гейзеров на Энцеладе, зонд "Кассини" показал, что в недрах этого спутника Сатурна присутствует глобальный океан из жидкой и горячей воды. Его "выдали" частицы песка и замороженные капли воды, выброшенные в космос с южного полюса Энцелада вместе с извержениями гейзеров.

Два года назад планетологи нашли потенциальный источник энергии для жизни на Энцеладе – молекулы водорода в его выбросах, а также спирт-метанол. Подобные открытия заставляют ученых все чаще и ожесточеннее спорить о том, может ли жизнь существовать в его водах, и как ее следует искать. Одна из следующих "средних" зондов НАСА, проект ELSAH, будет отправлен на Энецлад именно для поисков ответа на этот вопрос.

Иллюстрация погружения космического аппарата Кассини в атмосферу Сатурна
© NASA / JPL-Caltech
"Кассини" нашел огромное число "кирпичиков жизни" в кольцах Сатурна

Эти дискуссии станут еще более горячими благодаря открытию, которое "Кассини" совершил во время последнего сближения с Энцеладом в декабре 2015 года. Во время этого "рандеву" зонд пролетел на расстоянии в примерно 5 тысяч километров от поверхности луны Сатурна и собрал большое количество частичек пыли и замороженных кристаллов льда, выброшенных ее гейзерами.

Химический состав этих пылинок и льдинок был проанализирован двумя масс-спектрометрами, CDA и INMS. Оба эти устройства были изготовлены более двадцати лет назад, из-за чего их возможности были очень скромными – они могли определять типы атомов и массу молекул, присутствующих в этих образцах материи, но не их формулы.

Химия жизни

Этого достаточно для обнаружения простых молекул, таких как вода (масса — 18), аммиак (17) или метан (16), но не хватает для раскрытия состава сложных углеводородов, белков и прочей органики. Тем не менее, высокая масса соединений и некоторые особенности их спектра могут выдать и более сложные вещества.

К примеру, оба прибора указали на присутствие в выбросах Энцелада сложных и тяжелых соединений, чей вес превышал 200 атомных единиц массы. Они, как на это намекал спектр отдельных их обрывков, представляли собой сложные органические молекулы, часть из которых принадлежала к числу ароматических углеводородов, а другие были спиртами и аминами.

Все эти молекулы считаются сегодня одними из основных "кирпичиков" жизни, из которых сложены все компоненты клеток живых существ. Как подчеркивают ученые, такие же молекулы могут возникать и абиогенным путем, однако как именно они могли появиться в океане Энцелада, пока не понятно.

Гейзеры на поверхности Энцелада, его океан и подогревающее его пористое ядро
© NASA / JPL-Caltech
Ученые НАСА доказали, что на Энцеладе есть "еда" для жизни

С другой стороны, теперь можно смело говорить о том, что на Энцеладе есть не только потенциальный источник "пищи" для будущих микробов в виде молекул водорода, но и "строительные блоки", из которых могут или уже возникли первые внеземные организмы. Это, как считают авторы статьи, заметно повышает научную ценность отправки повторной миссии к Сатурну.

"Наше открытие важно не только для нас, но и будущих поколений. Новые зонды должны пролететь через выбросы Энцелада и изучить эти молекулы при помощи спектрометров высокого разрешения, что поможет нам раскрыть историю их рождения. В любом случае, теперь мы можем всерьез думать о том, что эти вещества могут иметь биогенное происхождение", — заключает Глейн.

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