Первый "межзвездный пришелец" оказался кометой, заявляют ученые

МОСКВА, 27 июн – РИА Новости. Сигарообразный астероид Оумуамуа, залетевший в Солнечную систему из межзвездной среды, скорее всего был кометой, на что указывают аномалии в его траектории и скорости движения. Об этом пишут ученые, опубликовавшие статью в журнале Nature.

"Мы нашли очень однозначные следы того, что траектория движения Оумуамуа определялась не только его гравитационными взаимодействиями с планетами и Солнцем. Исключив все возможные факторы, мы пришли к выводу, что источником дополнительного ускорения служили выбросы газа, аналогичные тем, которые вырабатывают кометы", — пишут Хэл Уивер (Hal Weaver) из университета Джона Гопкинса в Балтиморе (США) и его коллеги.

В середине октября прошлого года автоматизированный телескоп Pan-STARRS1 обнаружил первое "межзвездное" небесное тело. Этот объект был условно назван "кометой", получил временное имя C/2017 U1, и за ним начали следить десятки наземных и орбитальных телескопов.

До того, как она покинула околоземное пространство, ученые успели получить множество снимков и данных по ее физическим свойствам, которые указали на то, что данный объект является в большей степени астероидом, нежели кометой. Он был переименован в 1I/2017 U1, и в последствии получил имя Оумуамуа, что означает "разведчик" на языке коренных обитателей Гавайских островов.

Необычная сигарообразная форма Оумуамуа, как отмечают Уивер и его коллеги, и присутствие больших количеств органики на его поверхности заставили ученых спорить о том, чем же на самом деле он является – ядром "потухшей" кометы, настоящим астероидом или чем-то еще.

Как и большинство других планетологов, Уивер изначально склонялся в сторону астероидного происхождения 1I/2017 U1, однако последующие наблюдения за Оумуамуа заставили его поменять свое мнение и вернуться к изначальному предположению о кометной сущности этого объекта.

Дело в том, что последние снимки "межзвездного пришельца", полученные "Хабблом" в первых числах января этого года, помогли ученым вычислить точную траекторию движения Оумуамуа. Оказалось, что этот объект сближался с Солнцем не по "баллистической" траектории, подчиняясь лишь действию гравитационных сил, а двигался заметно быстрее и по несколько иному пути, чем предсказывают законы Кеплера.

Перебрав все возможные варианты такого отклонения от курса, в том числе неравномерный нагрев его поверхности Солнцем и высокая "намагниченность", заставляющая солнечный ветер "толкать" его, ученые пришли к выводу, что единственным источником подобной "реактивной" тяги могли быть только запасы льда и других летучих веществ в недрах Оаумуамуа.

Кометная сущность 1I/2017 U1, как отмечает Уивер, автоматически объясняет сразу несколько противоречивых свойств Оумуамуа, в том числе его необычную форму, окраску и химический состав. С другой стороны, проверить эти подозрения будет крайне тяжело, так как "звездный разведчик" уже не вернется в ближайшие окрестности Земли и покинет Солнечную систему уже в ближайшее, по космическим меркам, время.