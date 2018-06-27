МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Коллектив ученых из США и Нидерландов сообщил о новых температурных рекордах, установленных в Антарктиде.

Как отмечается в статье, опубликованной на сайте журнала Geophysical Research Letters, за период с 2004 по 2016 год ученым удалось зафиксировать примерно сто случаев, когда температура в восточной части континента опускалась до минус 98 градусов по Цельсию.

Преимущественно, отмечают ученые, такие температурные аномалии наблюдались в небольших низинах в периоды сухой и безоблачной погоды.

Данные о температурных рекордах были получены с помощью наблюдений со спутника. При этом ранее самой холодной точкой мира считалась станция "Восток", где 23 июля 1983 года была зафиксирована температура минус 89,2 градуса Цельсия.