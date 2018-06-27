Астрономы рассказали об уникальном шансе рассмотреть Сатурн

МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Сатурн пройдет точку противостояния с Солнцем 27 июня, это даст шанс рассмотреть планету во всех подробностях, прогнозируют российские астрономы.
"Блеск планеты достигнет нулевой звездной величины, а видимый диаметр планеты составит почти 19 угловых секунд. А это значит, что есть уникальный шанс рассмотреть планету во всех подробностях, так как и продолжительность ночной видимости планеты максимальна", — говорится в сообщении московского планетария.
Отмечается, что наилучшее время для наблюдения окольцованного гиганта – первая половина лета в 2018 году. Но даже в это время Сатурн будет виден низко над горизонтом в течение короткой летней ночи. В период противостояния, в конце июня 2018 года, Сатурн можно наблюдать невысоко над южным горизонтом в созвездии Стрелец. В эти дни он появляется над горизонтом после 21:00 и скрывается после трех утра. Максимальной высоты достигает в полночь. В средних широтах в полночь Сатурн поднимается не выше 10-12° над горизонтом.
После стояния 6 сентября 2018 года Сатурн будет постепенно приближаться на небесной сфере к Солнцу, все больше сокращая часы для наблюдений. Осенью Сатурн переместится на вечернее небо, закончив свою видимость невооружённым глазом в конце ноября. 2 января 2019 года Сатурн окажется в точке соединения с Солнцем.