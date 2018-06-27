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РИА Наука
РИА Наука

Астрономы рассказали об уникальном шансе рассмотреть Сатурн

11:1127.06.2018
(обновлено: 11:14 27.06.2018)
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© NASA / JPL/Space Science InstituteФотография Сатурна, полученная зондом Кассини. Архивное фотоФотография Сатурна, полученная зондом Кассини. Архивное фото
© NASA / JPL/Space Science Institute
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МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Сатурн пройдет точку противостояния с Солнцем 27 июня, это даст шанс рассмотреть планету во всех подробностях, прогнозируют российские астрономы.

Модель нано-Сатурна, созданная японскими химиками
© Yamamoto et al. / Angewandte Chemie 2018
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Противостоянием планет называют такое расположение небесных тел, когда их центры оказываются на одной прямой. При этом, отмечают астрономы, Земля находится между Солнцем и планетой. Находясь в противостоянии, небесное тело пересекает меридиан в полночь, располагается ближе всего к Земле и имеет максимальный блеск. Продолжительность его ночной видимости – максимальна, угловые размеры на небе – наибольшие в году. Моменты противостояния являются наилучшими для наблюдения внешних планет (от Марса до Нептуна) и астероидов, поскольку в это время они находятся на минимальном расстоянии до Земли и их диск полностью освещен Солнцем, отмечают астрономы.

"Блеск планеты достигнет нулевой звездной величины, а видимый диаметр планеты составит почти 19 угловых секунд. А это значит, что есть уникальный шанс рассмотреть планету во всех подробностях, так как и продолжительность ночной видимости планеты максимальна", — говорится в сообщении московского планетария.

Отмечается, что наилучшее время для наблюдения окольцованного гиганта – первая половина лета в 2018 году. Но даже в это время Сатурн будет виден низко над горизонтом в течение короткой летней ночи. В период противостояния, в конце июня 2018 года, Сатурн можно наблюдать невысоко над южным горизонтом в созвездии Стрелец. В эти дни он появляется над горизонтом после 21:00 и скрывается после трех утра. Максимальной высоты достигает в полночь. В средних широтах в полночь Сатурн поднимается не выше 10-12° над горизонтом.

Сатурн, наполовину подсвеченный Солнцем в день солнцестояния. архивное фото
© Фото : NASA/JPL/Space Science Institute
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Противостояния Сатурна происходят ежегодно и повторяются раз в 378 дней. В день противостояния 27 июня 2018 года Сатурн будет находиться на дистанции 9,05 астрономических единиц (1353860730 километров) от Земли. В телескоп можно увидеть кольца планеты-гиганта, а из свиты его многочисленных спутников с помощью любительских средств легко увидеть только самый большой – Титан. Кольца Сатурна сейчас развернулись так, что при наблюдении с Земли они близки к своему максимальному раскрытию и видны практически в любой любительский телескоп, заявляют астрономы.

После стояния 6 сентября 2018 года Сатурн будет постепенно приближаться на небесной сфере к Солнцу, все больше сокращая часы для наблюдений. Осенью Сатурн переместится на вечернее небо, закончив свою видимость невооружённым глазом в конце ноября. 2 января 2019 года Сатурн окажется в точке соединения с Солнцем.

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27 июня 17:00
-
Мексика
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Швеция
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-
Республика Корея
-
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