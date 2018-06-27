Японский зонд преодолел более трех миллиардов километров за три года

ТОКИО, 27 июн — РИА Новости. Японский зонд "Хаябуса-2" после трехлетнего странствия в космосе достиг цели – приблизился к астероиду Рюгу на расстояние 20 километров, сообщило Японское аэрокосмическое агентство (JAXA).
Зонд пробудет вблизи астероида полтора года, за это время он трижды попытается взять пробы грунта, а затем привезти их на Землю. Первую попытку взять пробу зонд осуществит уже осенью.
Аналогичную задачу на астероиде Итокава выполнил его предшественник "Хаябуса" в 2010 году. Орбита Рюгу проходит вблизи орбит Земли и Марса, это дает основание ученым надеяться, что в грунте могут быть обнаружены следы воды и органических веществ.