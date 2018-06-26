Археологи нашли в Луксоре погребальные сосуды с органами "дочери фараона"

МОСКВА, 26 июн – РИА Новости. Экспедиция американских археологов, проводившая раскопки на территории Луксора, нашла в гробнице верховного жреца Амона несколько каноп – запечатанных ритуальных сосудов с органами знатной женщины, жившей в последние дни независимости Древнего Египта, сообщает Министерство по делам древностей Египта.

"Несмотря на то, что потоп повредил содержимое каноп, они по-прежнему содержат в себе достаточно большое количество смолы. Все они были изготовлены в стиле 26 династии Древнего Египта и на всех них есть надпись, посвящающая их "даме из дома Аменирдис", — рассказывает Елена Пищикова, руководитель американской археологической экспедиции в Эль-Ассасифе.

Ее команда проводит раскопки на территории этого погребального комплекса, где захоронены останки фараонов 18, 25 и 26 династий и их приближенных, начиная с 2006 года. Эти гробницы были открыты прусским археологом Карлом Лепсиусом еще в 1870 годах, однако серьезное их изучение началось только в начале текущего тысячелетия.

В отличие от многих других памятников древнеегипетской культуры, гробницы знати и правителей в Эль-Ассасифе почти полностью разрушились за минувшие столетия и тысячелетия, что вынуждает археологов параллельно вести раскопки и реконструировать усыпальницы, защищая их от дальнейшего разрушения.

Проводя подобные работы в гробнице Карабаскена, верховного жреца Амона во времена фараонов 25 династии, ученые обнаружили на ее полу квадратную яму глубиной примерно в полметра, в которой было спрятано сразу четыре канопы – ритуальных сосуда, в которых египетские жрецы хранили органы усопших.

© Фото : Елена Пищикова, Ministry of Antiquities of Egyp Канопы, найденные в усыпальнице верховного жреца Амона в Луксоре © Фото : Елена Пищикова, Ministry of Antiquities of Egyp Канопы, найденные в усыпальнице верховного жреца Амона в Луксоре

"Канопы сохранились очень хорошо, однако они упали на бок и были частично вскрыты из-за того, что эта гробница в прошлом затапливалась. Один из сосудов разбился на множество фрагментов. Сейчас наши реставраторы проводят все необходимые процедуры по их очистке и защите", — добавил Мустафа Вазири, глава Высшего совета Египта по делам древностей.

Крышки каждого из сосудов, как отмечают археологи, были покрыты ритуальными надписями, характерными для культа Амона времен 26 династии, и были выточены из кусков алебастра тремя разными мастерами.

Имя их обладательницы – Аменирдис, "данная богом Амоном", и высокое качество изготовления этих артефактов говорит о том, что эта дама была или родственницей фараонов 26 династии, или просто очень знатной женщиной. Дальнейшее изучение этих каноп и той ямы, где они были найдены, как надеются ученые, поможет точнее ответить на этот вопрос.