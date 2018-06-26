Биологи из США создали миниатюрные аналоги мозга неандертальцев

МОСКВА, 26 июн – РИА Новости. Генетики из Калифорнии создали первые миниатюрные копии мозга неандертальцев, пересадив фрагменты ДНК древних людей в геном стволовых клеток, сообщает LiveScience.
"Воскрешение" и расшифровка генома неандертальцев, проведенная Сванте Паабо и его командой в 2009 году, показали, что неандертальцы контактировали с нашими предками и оставили в нашей ДНК примерно 2-4% своих генов. Часть этих генов, как показали дальнейшие исследования, помогли кроманьонцам приспособиться к жизни на севере, подарив им мощный иммунитет и других полезных черт.
Впоследствии палеогенетики восстановили и расшифровали и другие образцы неандертальской ДНК, которые показали, что размеры популяции Homo neanderthalensis были крайне небольшими. Это заставило многих антропологов считать, что "аборигены" Европы могли вымереть не из-за конфликтов с кроманьонцами, а из-за вырождения и потери способности приспосабливаться к новым условиям среды.
В последние годы был совершен целый ряд открытий, который показал, что неандертальцы, скорее всего, умели говорить и не уступали кроманьонцам в умении изготовлять каменные рубила, копья и костяные инструменты, что заставляет многих антропологов сомневаться том, что первые аборигены Европы вымерли из-за менее развитого интеллекта и социальных навыков.
Весной этого года Паабо и ряд других ведущих палеогенетиков мира заявили о том, что они готовятся вырастить миниатюрные копии мозга неандертальцев, встроив фрагменты их ДНК в стволовые клетки человека.
Муотри и его команда опередили Паабо, представив публике первые миниатюрные аналоги нервной ткани неандертальца, похожие по структуре на кору больших полушарий. Эти вариации "мини-мозга" древних людей, как объясняет генетик, были получены в результате пересадки гена NOVA1, одного из главных "дирижеров" развития нейронов, чья структура заметно различается у Homo sapiens и Homo neanderthalensis.
Первые образцы подобных органоидов, по его словам, были выращены за несколько месяцев опытов в лабораториях, и сейчас их размеры составляют около половины сантиметра. Как отмечает биолог, уже на этом этапе развития можно заметить некоторые различия в форме и структуре подобных "мини-мозгов", выращенных из человеческих и условно "неандертальских" клеток.
К примеру, "неандертальский" органоид похож по форме на сильно измятый кусочек попкорна, тогда как человеческий мини-мозг имеет шарообразную и гладкую форму. Как считают ученые, это связано с тем, что неандертальские "заготовки" нейронов мигрируют и делятся быстрее, чем их человеческие аналоги.
Дальнейший их рост, по его словам, потребует создания системы кровеносных сосудов, которые будут питать внутренние слои клеток в подобных органоидах и выводить продукты их жизнедеятельности. Эта задача, как пообещал Муотри, будет решена в ближайшее время.
Паабо и другие ученые, как передает их слова журнал Science, скептично отнеслись к подобному проекту. Они отметили, что замена одного гена "не превращает человека в неандертальца" — их общее число сегодня составляет не менее двух сотен. Вдобавок, органоиды на базе подобных клеток в принципе не позволят нам понять, что отличало наших предков от их неандертальских "конкурентов".