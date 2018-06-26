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РИА Наука
РИА Наука

Биологи из США создали миниатюрные аналоги мозга неандертальцев

16:1326.06.2018
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© Фото : Trustees of the Natural History Museum, London 2014Модель неандертальцаМодель неандертальца
© Фото : Trustees of the Natural History Museum, London 2014
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МОСКВА, 26 июн – РИА Новости. Генетики из Калифорнии создали первые миниатюрные копии мозга неандертальцев, пересадив фрагменты ДНК древних людей в геном стволовых клеток, сообщает LiveScience.

Скульптура неандертальца
© AFP 2018 / Pierre Andrieu
Ученые "воскресят" мозг неандертальцев в ближайшие месяцы
"Уже сейчас их можно увидеть невооруженным глазом. Ничто не мешает нам вырастить более крупные органоиды. На настоящий момент мы работаем над созданием технологий "печати" сосудов внутри подобных структур", — заявил Эллисон Муотри (Alysson Muotri) из университета Калифорнии в Сан-Диего (США).

"Воскрешение" и расшифровка генома неандертальцев, проведенная Сванте Паабо и его командой в 2009 году, показали, что неандертальцы контактировали с нашими предками и оставили в нашей ДНК примерно 2-4% своих генов. Часть этих генов, как показали дальнейшие исследования, помогли кроманьонцам приспособиться к жизни на севере, подарив им мощный иммунитет и других полезных черт.

Впоследствии палеогенетики восстановили и расшифровали и другие образцы неандертальской ДНК, которые показали, что размеры популяции Homo neanderthalensis были крайне небольшими. Это заставило многих антропологов считать, что "аборигены" Европы могли вымереть не из-за конфликтов с кроманьонцами, а из-за вырождения и потери способности приспосабливаться к новым условиям среды.

В последние годы был совершен целый ряд открытий, который показал, что неандертальцы, скорее всего, умели говорить и не уступали кроманьонцам в умении изготовлять каменные рубила, копья и костяные инструменты, что заставляет многих антропологов сомневаться  том, что первые аборигены Европы вымерли из-за  менее развитого интеллекта и социальных навыков.

Скульптура неандертальца
© AFP 2018 / Pierre Andrieu
Генетики открыли уникальный ген, отличающий человека от обезьян

Весной этого года Паабо и ряд других ведущих палеогенетиков мира заявили о том, что они готовятся вырастить миниатюрные копии мозга неандертальцев, встроив фрагменты их ДНК в стволовые клетки человека.

Муотри и его команда опередили Паабо, представив публике первые миниатюрные аналоги нервной ткани неандертальца, похожие по структуре на кору больших полушарий. Эти вариации "мини-мозга" древних людей, как объясняет генетик, были получены в результате пересадки гена NOVA1, одного из главных "дирижеров" развития нейронов, чья структура заметно различается у Homo sapiens и Homo neanderthalensis.

Первые образцы подобных органоидов, по его словам, были выращены за несколько месяцев опытов в лабораториях, и сейчас их размеры составляют около половины сантиметра. Как отмечает биолог, уже на этом этапе развития можно заметить некоторые различия в форме и структуре подобных "мини-мозгов", выращенных из человеческих и условно "неандертальских" клеток.

К примеру, "неандертальский" органоид похож по форме на сильно измятый кусочек попкорна, тогда как человеческий мини-мозг имеет шарообразную и гладкую форму. Как считают ученые, это связано с тем, что неандертальские "заготовки" нейронов мигрируют и делятся быстрее, чем их человеческие аналоги.

Реконструкция первобытных мужчины и женины в музее неандертальцев в Меттмане
© AP Photo / Martin Meissner
Антропологи выяснили, как охотились неандертальцы

Дальнейший их рост, по его словам, потребует создания системы кровеносных сосудов, которые будут питать внутренние слои клеток в подобных органоидах и выводить продукты их жизнедеятельности. Эта задача, как пообещал Муотри, будет решена в ближайшее время.

Паабо и другие ученые, как передает их слова журнал Science, скептично отнеслись к подобному проекту. Они отметили, что замена одного гена "не превращает человека в неандертальца" — их общее число сегодня составляет не менее двух сотен. Вдобавок, органоиды на базе подобных клеток в принципе не позволят нам понять, что отличало наших предков от их неандертальских "конкурентов".

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РИА Наука
Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
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andreas.globetrotter
этот результат можно было бы получить быстрее и дешевле: достаточно было отсканировать и исследовать мозг участника киевского майдана.
17:11
26.06.2018
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