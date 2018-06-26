Биологи из США создали миниатюрные аналоги мозга неандертальцев

МОСКВА, 26 июн – РИА Новости. Генетики из Калифорнии создали первые миниатюрные копии мозга неандертальцев, пересадив фрагменты ДНК древних людей в геном стволовых клеток, сообщает LiveScience.

"Уже сейчас их можно увидеть невооруженным глазом. Ничто не мешает нам вырастить более крупные органоиды. На настоящий момент мы работаем над созданием технологий "печати" сосудов внутри подобных структур", — заявил Эллисон Муотри (Alysson Muotri) из университета Калифорнии в Сан-Диего (США).

"Воскрешение" и расшифровка генома неандертальцев, проведенная Сванте Паабо и его командой в 2009 году, показали, что неандертальцы контактировали с нашими предками и оставили в нашей ДНК примерно 2-4% своих генов. Часть этих генов, как показали дальнейшие исследования, помогли кроманьонцам приспособиться к жизни на севере, подарив им мощный иммунитет и других полезных черт.

Впоследствии палеогенетики восстановили и расшифровали и другие образцы неандертальской ДНК, которые показали, что размеры популяции Homo neanderthalensis были крайне небольшими. Это заставило многих антропологов считать, что "аборигены" Европы могли вымереть не из-за конфликтов с кроманьонцами, а из-за вырождения и потери способности приспосабливаться к новым условиям среды.

В последние годы был совершен целый ряд открытий, который показал, что неандертальцы, скорее всего, умели говорить и не уступали кроманьонцам в умении изготовлять каменные рубила, копья и костяные инструменты, что заставляет многих антропологов сомневаться том, что первые аборигены Европы вымерли из-за менее развитого интеллекта и социальных навыков.

Весной этого года Паабо и ряд других ведущих палеогенетиков мира заявили о том, что они готовятся вырастить миниатюрные копии мозга неандертальцев, встроив фрагменты их ДНК в стволовые клетки человека.

Муотри и его команда опередили Паабо, представив публике первые миниатюрные аналоги нервной ткани неандертальца, похожие по структуре на кору больших полушарий. Эти вариации "мини-мозга" древних людей, как объясняет генетик, были получены в результате пересадки гена NOVA1, одного из главных "дирижеров" развития нейронов, чья структура заметно различается у Homo sapiens и Homo neanderthalensis.

Первые образцы подобных органоидов, по его словам, были выращены за несколько месяцев опытов в лабораториях, и сейчас их размеры составляют около половины сантиметра. Как отмечает биолог, уже на этом этапе развития можно заметить некоторые различия в форме и структуре подобных "мини-мозгов", выращенных из человеческих и условно "неандертальских" клеток.

К примеру, "неандертальский" органоид похож по форме на сильно измятый кусочек попкорна, тогда как человеческий мини-мозг имеет шарообразную и гладкую форму. Как считают ученые, это связано с тем, что неандертальские "заготовки" нейронов мигрируют и делятся быстрее, чем их человеческие аналоги.

Дальнейший их рост, по его словам, потребует создания системы кровеносных сосудов, которые будут питать внутренние слои клеток в подобных органоидах и выводить продукты их жизнедеятельности. Эта задача, как пообещал Муотри, будет решена в ближайшее время.

Паабо и другие ученые, как передает их слова журнал Science, скептично отнеслись к подобному проекту. Они отметили, что замена одного гена "не превращает человека в неандертальца" — их общее число сегодня составляет не менее двух сотен. Вдобавок, органоиды на базе подобных клеток в принципе не позволят нам понять, что отличало наших предков от их неандертальских "конкурентов".