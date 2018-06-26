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РИА Наука
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Рогозин предложил Медведеву ознакомиться с планами на лунную программу

16:0826.06.2018
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© РИА Новости / Дмитрий АстаховПерейти в фотобанкДмитрий Медведев и глава госкорпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин во время встречи. 26 июня 2018Дмитрий Медведев и глава госкорпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин во время встречи. 26 июня 2018
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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ГОРКИ, 26 июн — РИА Новости. Глава госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин пригласил премьер-министра РФ Дмитрия Медведева посетить Центр управления полетами (ЦУП) и Центр подготовки космонавтов (ЦПК).

Лунная база
© Иллюстрация РИА Новости . Depositphotos, NASA
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Он отметил, что сейчас идет работа по оценке экономического состояния отрасли, и уже есть определенные результаты.

"Думаю, что еще какое-то время уйдет, определенно месяц, на проведение оценки экономического состояния ведущих предприятий отрасли. Я сегодня вам уже доложу первые оценки", — сказал Рогозин на встрече с Медведевым.

Он также отметил, что "в целом организация абсолютно жизнеспособна".

"Хотел бы вас пригласить посетить ряд предприятий в удобное для вас время, прежде всего Центр подготовки космонавтов и Центр управления полетами, показать, что уже многое сделано, в том числе с наметками на предстоящую лунную программу", — сказал Рогозин.

Рогозин, который месяц назад был назначен руководителем Роскосмоса, сообщил, что сейчас работа сконцентрирована "не только на том, чтобы ввести новую команду, вернуть технарей-профессионалов на те направления, которые связаны с проведением технической политики, посмотреть на оптимальную структуру корпорации".

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© РИА Новости / Максим Блинов
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"Сейчас главное, что мы прошли первый этап формирования госкорпорации, который был связан с тем, чтобы преобразовать многие ФГУПы, например, в иные формы собственности предприятия — в акционерные общества как дочерние предприятия Роскосмоса", — отметил Рогозин.

Он подчеркнул, что сейчас корпорация должна осознать, что все эти предприятия — это ее активы, и она отвечает за их успех.

"В полной мере должны отвечать за то, чтобы контракты как по линии Государственного оборонного заказа, так и по гражданским программам выполнялись своевременно в полном объеме", — сказал глава Роскосмоса.

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РИА Наука
Комментарии
2 пользователя оставили 2 комментария
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townwildcat1972
Правильно - пока Маск и прочие будут заниматься разработками и вводом в эксплуатацию новых перспективных систем - мы занимаемся "штабными играми" - делим и переделИваем . А на луну мы на "дочернем предприятии" полетим? Рыба гниет известно с чего, так что если есть потребность в результате, то менять надо не вывеску, а руководящую прослойку. Те, которые сейчас там не способны просто ничего создавать. А если что и создается, то по причине крайне не эффективного менеджмента себестоимость созданного просто чудовищна.
16:40
26.06.2018
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Сергей Суворов
это намёк Медведеву ? ..молодец Рогозин .
16:40
26.06.2018
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Австралия
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Матч идёт
0
Дания
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