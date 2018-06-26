Россия обсудит со странами БРИКС сотрудничество по зондированию Земли

МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Россия и страны БРИКС могут заключить соглашение о сотрудничестве по спутниковой группировке дистанционного зондирования Земли, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в ходе рабочей встречи с главой корпорации "Роскосмос" Дмитрием Рогозиным.

"Хочу проинформировать вас о том, что только что подписал распоряжение о проведении переговоров о заключении между Бразильским космическим агентством, государственной корпорацией "Роскосмос", Индийской организацией космических исследований, Китайской национальной космической администрацией и Южноафриканским национальным космическим агентством переговоров для заключения соглашения о сотрудничестве в области спутниковой группировки дистанционного зондирования Земли стран БРИКС", — заявил Медведев.

В свою очередь Рогозин отметил, что для всех стран БРИКС важно сформировать такую возможность по группировке спутников. "Такие космические аппараты есть и у нас, с высоким разрешением, у Китайской народной республики, Индия проявляет серьезные амбиции космические. Поэтому я думаю, что в складчину это будет коммерциализировано должным образом и большая будет польза для госструктур", — сказал он.