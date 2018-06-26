Источник рассказал о планах Европы отказаться от российской ракеты-носителя

МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Европа может уже к 2023 году отказаться от коммерческих запусков российской ракеты-носителя "Союз-СТ" с европейского экваториального космодрома Куру (Гвианский космический центр) в пользу разрабатываемой собственной ракеты Ariane-6 в версии с двумя боковыми ускорителями, сообщил РИА Новости источник в европейской космической отрасли.

С 2011 года с построенной во Французской Гвиане стартовой площадки было осуществлено 18 успешных пусков "Союзов-СТ", еще три запланировано до конца 2018 года.

"В настоящее время первый запуск ракеты-носителя Ariane-6 намечен на 16 июля 2020 года. Скорее всего, этот старт будет сдвинут на год или немного больше, затем неизбежно последует необходимый набор летной статистики, поэтому реально эта ракета начнет летать не ранее 2023 года. Но когда начнет, российский "Союз" на космодроме Куру может стать уже ненужным. Это действительно может состояться, и тогда Ariane-6 в варианте с двумя боковыми ускорителями заменит "Союз-СТ", — отметил собеседник агентства.

"Союз" во Французской Гвиане

Первый в истории старт российской ракеты "Союз СТ-б" с космодрома за пределами бывшего СССР состоялся 22 октября 2011 года. Ранее "Союзы" могли запускаться только с двух космодромов — российского Плесецка и с Байконура в Казахстане. Стартовая площадка для "Союзов" на экваторе значительно отличается от Байконура и Плесецка: во Французской Гвиане российские специалисты создали 52-метровую мобильную башню обслуживания, которая позволяет готовить ракету и спутник в вертикальном положении, а также защищает ракету от вредного влияния влажного тропического климата.

Благодаря близости стартовой площадки "Союза" к экватору обеспечивается 40%-ное преимущество по сравнению с пусками этой же ракеты с космодрома Байконур. Оно обусловлено тем, что на экваторе за счет вращения Земли обеспечивается наибольшая прибавка скорости (почти 500 метров в секунду) для ракеты, стартующей в восточном направлении — по вращению планеты. Кроме того, заметно меньше топлива расходуется для запуска на геостационарные орбиты.

Евроракета Ariane-6

Ariane-6 разрабатывается в двух вариантах. Ракета среднего класса Ariane-62 будет снабжена двумя твердотопливными ускорителями и предназначается для вывода двух небольших по массе спутников: аппаратов связи, телевещания, доступа в интернет. Именно она может заменить "Союз-СТ". Тяжелая версия ракеты Ariane-64 будет оснащена четырьмя ускорителями и будет применяться для крупных спутников научного и военного назначения и больших космических аппаратов.

Разработчики ранее подтвердили свое намерение перейти от принятой на космодроме Куру многолетней практики вертикальной сборки ракет-носителей к горизонтальной без использования кранов для удешевления процесса подготовки пуска. Кроме того, по заверениям европейских разработчиков, трудоемкость операций будет существенно ниже, улучшится контроль над качеством сборки и появится возможность готовить несколько ракет параллельно.

На Ariane-6 с ее современной модульной концепцией построения возлагаются основные надежды: с ее помощью Европа рассчитывает сделать клиентам более выгодное предложение, чем Илон Маск и его компания Space X. Вместе с тем, ряд экспертов полагают, что сделать это будет очень сложно, так как стоимость используемой Маском ракеты Falcon-9 составляет рекордно низкие для космической отрасли 61 миллиона долларов.