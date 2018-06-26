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РИА Наука
РИА Наука

Ученые из МГУ раскрыли секреты древнего климата России

11:0526.06.2018
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© Фото : Александр МакеевУченые из МГУ на раскопках почвы времен раннего железного века, Липецкая областьУченые из МГУ на раскопках почвы времен раннего железного века, Липецкая область
© Фото : Александр Макеев
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МОСКВА, 26 июн – РИА Новости. Климатические условия в центральной части России были крайне нестабильными и переменчивыми в последние четыре тысячи лет, что может объяснять богатство истории нашей страны, заявляют ученые в статье, опубликованной в журнале Quaternary International.

Ледниковый период в Швейцарии
© REUTERS / Denis Balibouse
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"Мы обобщили данные, собранные нами в местах раскопок в различных природных зонах Русской равнины. На протяжении нескольких тысяч лет для этой области были характерны значительные колебания климата: холодные эпохи чередовались с теплыми, сухие — с влажными. Такая ритмичность повлекла за собой преобразования всего комплекса природных условий, включая почвы", — рассказывает Александр Макеев из МГУ имени Ломоносова.

До завершения последнего ледникового периода, большая часть европейской и азиатской территории России была погребена под многокилометровым слоем льда и снега. Только 23 тысячи лет назад она начала постепенно освобождаться ото льда, покрываться растительностью и заселяться животными.
Этот процесс, как сегодня предполагают геологи, завершился примерно 12 тысяч лет назад, когда началась новая историческая эпоха – голоцен.

Климатологов и историков давно интересует, как менялся климат будущей России в это время, так как его анализ поможет нам понять, как эти изменения влияли на миграции народов Европы и их культурную эволюцию, и как их жизнь могла, в свою очередь, влиять на природу.

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© РИА Новости / Алина Полянина
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Как передает пресс-служба Российского научного фонда, Макеев и его коллеги сделали первый шаг к раскрытию этих тайн, проанализировав и объединив данные, полученные в ходе анализа почв на стоянках древних людей, живших на территории Чувашии и других приволжских регионов примерно четыре тысячи лет назад и в более поздние исторические эпохи.

Анализируя каждый участок ископаемой древней почвы, ученые не только отслеживали изменения в структуре и химическом составе этих отложений, но и изучали следы пыльцы и прочие растительные останки. Это позволило им выяснить, какие именно экосистемы породили эти отложения и как выглядела природа России в те времена.

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© AFP 2018
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Как показал этот анализ, облик большей части Русской равнины очень сильно и часто менялся, за исключением регионов на южной границе современных лесов, где климат был относительно стабильным на протяжении последних четырех тысяч лет. К примеру, современные российские лесостепи циклически покрывались лесами и степями, что отражалось в том, как формировались их почвы и  как много влаги они содержали.

"Эти результаты важны не только для географов и почвоведов — их значение выходит за рамки этих наук. На Русской равнине вторая половина голоцена представляется ареной сложных взаимодействий различных цивилизаций, причем их смены во многом определялись природными ритмами. В этой связи реконструкции почвообразовательных процессов важны для понимания причин миграционных волн", — заключает Макеев.

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РИА Наука
Комментарии
1 пользователь оставил 2 комментария
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Тузик Дворовый
Судя по написанному русские учёные решили неотставать от свои украинских «коллег» , ждём историй про российский аналог «древних укров»
11:16
26.06.2018
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Тузик Дворовый
«Климатические условия в центральной части России были крайне нестабильными и переменчивыми в последние четыре тысячи лет, что может объяснять богатство истории нашей страны,» - а это точно наши ученые? По стилю больше похоже на украинских «ученых», древних укров только не хватает для полного счастья
11:14
26.06.2018
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26 июня 17:00
-
Австралия
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