Антропологи выяснили, как охотились неандертальцы

МОСКВА, 25 июн – РИА Новости. Неандертальцы предпочитали не стрелять из лука или бросать копья, убивая жертв на большом расстоянии, а добывать себе пищу в "рукопашном бою", нападая на животных из засады, заявляют антропологи в статье, опубликованной в журнале Nature Ecology & Evolution.

"Люди питаются мясом животных уже как минимум 2,5 миллиона лет, однако мы до сих пор не знаем, как наши предки добывали себе пропитание. Недавно были найдены останки копий возрастом в 400-300 тысяч лет, однако они не дают нам понимания того, как именно они использовались. Мы нашли скелеты двух ланей, которые дали ответ на этот вопрос", — рассказывает Вил Рубрукс (Wil Roebroeks) из Лейденского университета (Голландия).

Достаточно долгое время антропологи и палеонтологи считали, что неандертальцы, европейские "кузены" наших предков, заметно уступали им в культурном развитии, не обладая даром речи, культурой, религией и даже умением разжигать огонь. За последние пять лет все эти, как оказалось, мифы были успешно разбиты новыми находками в Хорватии, Израиле и в Испании.

К примеру, недавно ученые обнаружили ожерелья, изготовленные неандертальцами, а также различные образцы неандертальской наскальной живописи, а также выяснили, что эти древние люди коллекционировали камни, умели варить различные отвары для лечения болезней и рисовать абстрактные татуировки, пользоваться "химией" для разжигания костров и имели достаточно сложные погребальные обряды.

Многочисленные орудия труда и артефакты, найденные на стоянках Homo neanderthalensis в Европе и Азии, указывают на то, что эти древние люди добывали себе пропитание, охотясь на различных крупных животных. Рубрукс и его коллеги раскрыли секреты их охотничьего искусства, изучая кости, найденные в "массовой могиле" оленей. Они были обнаружены в котловине древнего озера, расположенного в 35 километрах от Лейпцига, неподалеку от стоянки неандертальцев Ноймарк-Норд.

Первые раскопки, как отмечает Рубрукс, здесь начались еще во времена поздней ГДР – археологам и палеонтологам удалось извлечь останки примерно двух сотен ланей, оленей и других копытных животных, часть которых могла погибнуть от клыков хищников, а другие – от рук первых аборигенов Европы. В пользу этого говорит то, что кости четырех ланей несли на себе следы рубил и других орудий труда.

© Eduard Pop, MONREPOS Archaeological Research Centre and Museum for Human Behavioural Evolution, Römisch-Germanisches Zentralmuseum, Leibniz-Researchinstitute for Archaeology Компьютерная модель лани, убитой неандертальцами © Eduard Pop, MONREPOS Archaeological Research Centre and Museum for Human Behavioural Evolution, Römisch-Germanisches Zentralmuseum, Leibniz-Researchinstitute for Archaeology Компьютерная модель лани, убитой неандертальцами

Анализируя повторно их кости, авторы статьи неожиданно обнаружили, что останки сразу двух копытных животных несут на себе явные и вполне однозначные следы повреждений, нанесенных копьем или другим заостренным оружием. Просканировав их при помощи томографа, ученые смогли вычислить силу и направление удара, а также обстоятельства гибели ланей.

Как показали эти расчеты, оба самца погибли в результате двух мощных, но медленных ударов копьем сзади, один из которых пробил шейные позвонки одной из ланей, а второй – заднюю часть крупа и тазовую кость. Судя по отсутствию следов заживления ран, оба животных умерли сразу после контакта с неандертальцами.

Угол падения и большое число трещин в костной ткани, как объясняют ученые, говорят о том, что эти удары были нанесены с очень небольшого расстояния, что исключает возможность того, что неандерталец мог удачно кинуть копье в лань. Все это говорит о том, что они предпочитали вступать в "ближний бой" с жертвой, нападая на нее из засады, несмотря на то, что столкновение с рогами лани могло закончиться для древних людей столь же фатально, как и удар копьем.

Это, как отмечают ученые, могло отличать неандертальцев от наших предков – современные племена людей, "застрявших" в каменном веке, используют копья как и в качестве метательных снарядов, так и "рукопашного" колющего оружия. С другой стороны, Рубрукс и его коллеги не исключают, что они могли и метать копья, делать что, правда, было затруднительно в густых лесах, покрывавших Европу в то время.