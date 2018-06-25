В кемеровской "деревне динозавров" обнаружили фрагмент гигантской кости

КЕМЕРОВО, 25 июн — РИА Новости. Экспедиционный отряд ученых из Москвы и Кемеровской области, на днях открывший новый сезон полевых раскопок в кузбасской деревне Шестаково, обнаружил в меловых отложениях фрагмент кости динозавра гигантских размеров, сообщила в понедельник пресс-служба региональной администрации.

"Сегодня, 25 июня, экспедиционный отряд обнаружил на глубине около 3 метров, в меловых отложениях, фрагмент кости динозавра гигантских размеров. Находка сделана на новой прирезке участка Шестаково-3, где специалисты только начали раскопки", — говорится в сообщении.

Отмечается, что кость, предположительно, принадлежит зауроподу — огромному растительноядному ящеру с массивным телом и длинной шеей, однако ученые не исключают, что она может быть частью скелета крупного хищного динозавра.

"Участники экспедиционного отряда предполагают, что в Шестаково могли водиться гигантские хищные динозавры, которые охотились на своих собратьев поменьше — растительноядных ящеров, таких как пситтакозавры. Новая находка дает надежду, что догадка ученых будет подтверждена. Кости такого типа найдены в Шестаково впервые с момента открытия местонахождения динозавров в 1953 году", — уточнили в Кемеровском областном краеведческом музее.

Шестаково — крупнейшее в России местонахождение динозавров раннего мелового периода, там стартовал уже пятый полевой сезон. Раскопки на территории Шестаковского комплекса ведет Кемеровский областной краеведческий музей, имеющий лицензию на эти работы. В нынешнем году после проведенного мониторинга территории специалисты сделали новую прирезку в точке Шестаково-3 для расширения масштабов поиска динозавров. На этом участке в 2014 году во время первой экспедиции музея обнаружили линзу с массовым захоронением скелетов динозавров, что стало научным открытием мирового масштаба.

За 2014-2017 годы научной экспедиции в районе деревни Шестаково обнаружено более 2 тысяч образцов скелетов животных, включая массовые захоронения целых пситтакозавров-динозавров, живших более 100 миллионов лет назад. Нигде в России нет подобных массовых захоронений с отлично сохранившимися останками целых семей динозавров. Скелет и фрагменты скелета в породе выставлены в кузбасском музее.

В 2016 году ученые обнаружили хорошо сохранившийся скелет древнего млекопитающего — симметродонта, жившего в начале мелового периода (130-112 миллионов лет назад). А в 2017 году самой значимой находкой сезона стали фрагменты скелета, предварительно определенные как останки анкилозавра — ранее не описанного вида динозавра в ископаемой фауне Шестаковского местонахождения.