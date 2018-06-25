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РИА Наука
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Двигатель "лунной базы" НАСА может построить частная компания

14:5125.06.2018
03192
© BoeingКонцепция лунной базы Deep Space GatewayКонцепция лунной базы Deep Space Gateway
© Boeing
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МОСКВА, 25 июн – РИА Новости. Ионный двигатель лунной станции DSG, необходимый для поддержания ее орбиты, будет полностью или частично создан одной из частных космических корпораций по заказу НАСА, сообщает пресс-служба агентства.

Лунная база в представлении инженеров и художников компании Локхид-Мартин
© Фото : Lockheed-Martin
В НАСА озвучили первые конкретные планы по постройке станции у Луны
"Мы считаем, что объединение усилий НАСА и коммерческого сектора при разработке этой части DSG одновременно поможет ионным двигателям проникнуть в частный космос, и при этом решит наши собственные задачи. Нам важно понимать, что хочет и что может индустрия, и учесть все это при составлении финального проекта этой установки", — заявила Мишель Гейтс (Michele Gates), руководитель команды разработчиков силового модуля DSG в НАСА.

Первые слухи о возможности постройки "сестры МКС" на орбите Луны появились осенью 2016 года, когда состоялась закрытая встреча Международной группы по разработке космических кораблей ISCWG. В ее рамках представители этих пяти космических держав обсуждают международные планы по освоению космоса и тому, куда будет двигаться человечество после вывода МКС из эксплуатации в середине 2020 годов.

Эти слухи были подтверждены представителями Роскосмоса и НАСА в сентябре прошлого года на Международном аэронавтическом конгрессе, где они заявили, что страны договорились начать процесс постройки лунной орбитальной станции, которая послужит, помимо изучения Луны, "воротами в дальний космос". Строительство этой базы должно начаться в 2022 году, когда к Луне будут отправлены первые модули будущей станции в рамках третьей экспедиции программы Orion.

Работы в рамках программы БИОН-М. Архивное фото
© Фото : ИМБП РАН
Юбилей Лайки: как Россия и НАСА готовятся к жизни в дальнем космосе

Россия в лице "Роскосмоса" разработает ключевое звено станции – шлюзовой модуль, который будет использоваться для выходов в открытый космос и который повезет с собой большое количество припасов для первой экспедиции станции. Он будет запущен или на борту одного из "Орионов", или же будет выведен, но уже без припасов, при помощи новой российской ракеты-носителя "Ангара-5".

Первой частью DSG, которая будет отправлена на орбиту раньше всех остальных модулей "лунной базы", станет блок PPE (Power and Propulsion Element), самый тяжелый и дорогой компонент станции. Он будет включать в себя силовую установку, вырабатывающую больше 50 киловатт электричества при помощи солнечных батарей, и батарею ионных двигателей, необходимых для удержания базы на ее вытянутой полярной орбите.

Его разработка, как отметила Гейтс, может быть полностью или частично поручена коммерческим партнерам НАСА в рамках "директивы №1", принятой в декабре 2017 года недавно созданным Советом по космической политике США. В соответствии с этим постановлением, космическое агентство должно не просто вернуться на Луну, но и понять, как ее ресурсы могут быть использованы частным космическим сектором.

Проект базы на Луне архитектурной фирмы Foster + Partners
© ESA/Foster + Partners
НАСА планирует построить "международную" базу у Луны к 2023 году

Недавно представители НАСА подготовили и опубликовали первый список требований, который должны выполнить компании, желающие помочь агентству и его международным партнерам построить PPE. 

К примеру, солнечные батареи модуля должны вырабатывать не меньше 40 киловатт энергии на каждый кубический метр их объема, выдерживать перегрузки, сопоставимые с одной десятой от ускорения свободного падения на Земле, и быть устойчивыми к действию радиации. В свою очередь, двигатели PPE должны использовать ксенон в качестве топлива и потреблять не менее 50 киловатт энергии.

Лунная база в представлении инженеров и художников компании Локхид-Мартин
© Фото : Lockheed-Martin
Базу НАСА у Луны могут построить при помощи "Протонов" и "Ангары"

Как отметили в НАСА, текущий список требований пока не является финальным – сейчас представители агентства ожидают отклика от космических стартапов и крупных корпораций. Финальная версия условий конкурса будет опубликована после 10 июля, а первый контракт на создание PPE может быть заключен уже в августе этого года.

Другие части станции, в том числе жилые модули, тоже могут быть созданы частными компаниями. По словам представителей агентства, сразу пять корпораций уже участвуют в разработке подобных планов и обсуждении будущего DSG, а также перспектив освоения Луны и Марса.

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