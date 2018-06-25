Зонд "Хаябуса-2" нашел загадочную гору на поверхности астероида Рюгю

МОСКВА, 25 июн – РИА Новости. Новые фотографии астероида Рюгю, полученные с расстояния в 40 километров, указывают на странный характер его вращения, большое число гравитационных аномалий и существование необычной горы на его экваторе. Все это усложнит посадку зонда "Хаябуса-2" на его поверхность, заявляют в JAXA.

"Теперь мы знаем, что астероид "лежит на боку" – его ось вращения перпендикулярна орбите. С одной стороны, это облегчает нам посадку, но с другой стороны, мы нашли на экваторе астероида множество крупных кратеров и гору, которые усложнят ее. Вдобавок, сила гравитации не во всех регионах Рюгю оказалась направлена строго "вниз", — заявил Юити Цуда (Yuichi Tsuda), один из руководителей миссии.

Зонд "Хаябуса-2", целью которого является изучение и забор проб с астероида Рюгю, был запущен в космос в начале декабря 2014 года. Он вернет на землю первые 100% "чистые" пробы первичной материи Солнечной системы.

Японский аппарат достиг цели в начале июня и начал длительную процедуру торможения и сближения с астероидом. Форма астероида неоднократно "менялась" по мере сближения зонда с небесным телом и повышения качества снимков.

Сначала ученым казалось, что он был похож на идеальный шар, потом – на "пельмешек" или шарик данго, национальной японской сладости. Более поздние серии снимков и своеобразный видеоролик, полученные "Хаябусой-2" в середине июня, показали, что он имеет более угловатую форму и похож на кубик сахара или кристалл шпата.

Предшественник аппарата, зонд "Хаябуса", был запущен в космос в мае 2003 года. Это единственный космический аппарат, совершивший посадку и взлет с поверхности космического тела за пределами системы Земля-Луна. В 2005 году он совершил посадку на астероид Итокава, однако из-за неполадок взятие проб грунта прошло не по плану.

Его наследник, как ожидают специалисты JAXA, вернется к Земле в конце 2020 года, если все процедуры по забору грунту пройдут по плану, и капсула с образцами материи не повредится при посадке на поверхность нашей планеты.

Забор грунта, несмотря на то, что "Хаябуса-2" уже достигла Рюгю, произойдет совсем нескоро. Сначала зонд должен определить свою точную орбиту и скорректировать ее, если возникнет такая необходимость, а затем — всесторонне изучить структуру недр и рельеф астероида.

Только после этого межпланетная станция сблизится с поверхностью Рюгю и сбросит на нее своеобразный "взрывпакет", который обнажит и выбросит нетронутый материал из недр астероида. "Хаябуса-2" соберет эту пыль и гальку, левитирующую в вакууме, во время второго пролета над этой точкой.

Наличие крупных впадин и гор на поверхности Рюгю, по словам Цуды, стало большим сюрпризом для ученых по нескольким причинам. Во-первых, их присутствие говорит о сложной геологической истории астероида, чье существование, как считали ученые раньше, исключалось теорией формирования таких тел.

Во-вторых, связанные с ними гравитационные аномалии значительно усложнят дальнейшее сближение "Хаябусы-2" с Рюгю, забор грунта и высадку микроровера на его поверхность. Тем не менее, научная команда зонда, как отмечает ее руководитель, полна оптимизма и уверена в том, что зонд преодолеет все подобные трудности.