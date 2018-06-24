Спутниковые системы GPS и ГЛОНАСС собираются перейти на единое время

МОСКВА, 24 июн – РИА Новости. Операторы глобальных навигационных спутниковых систем, таких как американская GPS, российская ГЛОНАСС, европейская Galileo и китайская BeiDou обсуждают возможность использования единого стандарта времени, рассказали РИА Новости во Всероссийском научно-исследовательском институте физико-технических и радиотехнических измерений (ВНИИФТРИ).

В настоящее время каждая навигационная система опирается на свой национальный стандарт времени. Для системы ГЛОНАСС это стандарт SU (Soviet Union). Государственный первичный эталон этого времени содержится и применяется во ВНИИФТРИ. Он ежесуточно сверяется с общемировым эталоном, находящимся в Париже. В 20-х числах июня операторы систем обсуждали вопрос о переходе на единое время в ходе встречи в Вене на подготовительном заседании международного комитета по глобальным навигационным спутниковым системам.

"Обсуждаемый вопрос предполагает введение новой опорной шкалы времени, которая обеспечит более оперативный обмен данными при синхронизации системных шкал времени глобальных навигационных спутниковых систем. Возможность реализации данного вопроса в настоящее время обсуждается специалистами", — заявили в пресс-службе института.

Специалисты ВНИИФТРИ также участвует в работе по данной теме. Однако, поскольку вопрос пока еще находится на стадии обсуждения, преждевременно делать выводы о плюсах и минусах этого предложения, тема изучается всеми участниками, отмечают во ВНИИФТРИ.

В институте пояснили, что в настоящее время все национальные шкалы времени глобальных навигационных спутниковых систем, включая ГЛОНАСС, синхронизируются с данными международной шкалы времени — Всемирного координированного времени UTC. "Эта система обеспечивает достаточный уровень синхронизации национальных шкал времени с аппаратным комплексом каждой глобальной навигационной спутниковой системой", — добавили во ВНИИФТРИ.

Вопрос о переходе всех систем на единый стандарт времени впервые высказали представители Европы. Они представили свое видение вопроса летом, а затем в конце 2017 года, предложив создать Мультисистемное единое время (Multi GNSS Ensemble Time) или Координатное время глобальных спутниковых навигационных систем (GNSS Time Coordinated). Это необходимо, как полагают авторы предложения, поскольку сейчас время на борту спутников различных систем немного отличается. Разница между ними составляется наносекунды. Но за это время спутник пролетает на большое расстояние, поэтому при работе с несколькими системами расхождение шкал времени компенсируется с помощью специальных поправок.