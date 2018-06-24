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РИА Наука
РИА Наука

Звезды сошлись. В каком месяце рождаются гении

08:0024.06.2018
(обновлено: 08:08 24.06.2018)
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© Иллюстрация РИА Новости . Depositphotos / kues, Depositphotos / grechka333НумерологияНумерология
© Иллюстрация РИА Новости . Depositphotos / kues, Depositphotos / grechka333
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МОСКВА, 24 июн — РИА Новости, Альфия Еникеева. Ученые категорически против астрологии и веры в то, что дата рождения влияет на судьбу человека. Тем не менее родившиеся зимой живут дольше, осенние дети лучше учатся в школе, а те, кто появился на свет на исходе лета, чаще добиваются успеха в спорте. Только всему этому есть рациональное объяснение.

Ставки на футбол
© Иллюстрация РИА Новости . Григорий Соколов / Depositphotos
Ученые против букмекеров: кто выиграет чемпионат мира по футболу
У рожденных в августе хорошие шансы стать игроком сборной Франции, Бельгии или Нидерландов по футболу. Появились на свет с сентября по ноябрь? Нацеливайтесь на английскую Премьер-лигу. Если хотите, чтобы ваш ребенок стал успешным хоккеистом, запланируйте рождение на первую половину года.

Это не рекомендации астролога, а неверные выводы, которые можно сделать на основе нескольких научных исследований.

Российские футболисты рождаются в январе

Например, в Бельгии, Франции и Нидерландах пик футболистов-именинников приходится на август, потом их число постепенно снижается, достигая минимума в июле. В английской Премьер-лиге игроков поздравляют с днем рожденья чаще осенью, а среди нынешних звезд английского футбола нет ни одного, родившегося с мая по август. Канадские хоккеисты, наоборот, обычно появляются на свет в первой половине года — с января по май.

"Корреляция не означает причинно-следственной связи. Это как уменьшение числа пиратов на фоне глобального потепления. Подобные закономерности могут оказаться ложными или ничего не значащими, но попробую предложить теоретическое объяснение предполагаемому эффекту. Например, в зависимости от того, когда человек родился, он будет либо младшим, либо старшим в спортивной школе или секции. Это способно повлиять на его успехи относительно других учеников и на последующую карьеру. В детском возрасте разница в несколько месяцев бывает критической", — объясняет Александр Панчин, кандидат биологических наук, лауреат премии "Просветитель", член комиссии РАН по борьбе с лженаукой и фальсификацией научных исследований.

В науке такое асимметричное распределение дней рождения атлетов получило название "Эффект относительного возраста" (Relative age effect, RAE). Согласно исследованиям, RAE характерен для спортивных федераций практически всех стран мира. В России среди футболистов преобладают родившиеся в первой половине года, особенно в январе.

© Иллюстрация РИА НовостиРаспределение игроков юношеских сборных России по футболу по месяцам рождения. Данные на 2017 год.
© Иллюстрация РИА Новости
Распределение игроков юношеских сборных России по футболу по месяцам рождения. Данные на 2017 год.

Объясняются RAE просто: при наборе учеников футбольные школы ориентируются только на год рождения ребенка. Поэтому январские спортсмены получают значительное преимущество по сравнению с остальными.

Осенние долгожители

Жители деревни Аччароли, возраст которых приближается к 100 годам
© Фото : sphingotec/Oliver Ziebe
Ученые, возможно, раскрыли секрет самых долгоживущих людей на планете
Дата рождения также может влиять на продолжительность жизни. Появившиеся на свет осенью и зимой живут дольше. Хуже всего мартовским новорожденным — только четыре процента из них доживают до ста лет. Было бы ошибкой так интерпретировать результаты исследования ученых из Чикагского университета, проанализировавших данные 1500 человек, родившихся между 1880-м и 1895 годом в Чикаго.

"И снова неясно, насколько эти результаты воспроизводимы и указывают ли они на причинно-следственные связи. Но давайте пофантазируем. Здесь были использованы данные людей, родившихся в конце XIX века. В то время поздней осенью и зимой могла наблюдаться повышенная детская смертность из-за сезонных инфекций и холода. Выживали младенцы покрепче из социально благополучных семей, то есть те, у кого были хорошие стартовые условия. И у них шансов на долголетие больше", — поясняет Александр Панчин.

Согласно выводам профессора Бременского университета Якобса (Германия) Александра Лерчла, немцы, появившиеся на свет с октября по декабрь, тоже живут в среднем дольше, чем родившиеся с мая по июнь. Похожие данные получили и исследователи из Калифорнийского университета в Беркли (США), сравнив продолжительность жизни в разных полушариях Земли. Оказалось, что австрийские и датские долгожители чаще рождаются с сентября по декабрь, а австралийские — с марта по июнь.

Одно из наиболее вероятных объяснений — питание матери во время беременности. Женщины, рожающие осенью и зимой, вынашивают ребенка в теплое время года, когда много овощей и фруктов, что впоследствии формирует здоровые вкусовые привычки у детей. Экспериментально проверить это нельзя, но с определенной долей допущения можно привести в пример исследование на крысах, показавшее, что если самка во время беременности питалась калорийной пищей с высоким содержанием жиров, то ее детеныши впоследствии имели склонность к вредной пище и страдали от ожирения.

Рожать с умом

Рукопожатие. Архивное фото
© Fotolia, FotolEdhar
Ученые нашли связь между силой рукопожатия и умственными способностями
Согласно данным Национального бюро экономических исследований (США), самые умные и усидчивые дети рождаются в сентябре. Исследователи проанализировали успеваемость более миллиона школьников в возрасте от шести до пятнадцати лет. Оказалось, что самые низкие показатели — у августовских детей, а родившиеся в сентябре не только получают хорошие оценки в школе, но и поступают в более престижные колледжи и университеты.

Ученые объясняют это так. Американские дети идут в школу в полные шесть лет, поэтому рожденные с сентября по декабрь обладают небольшим преимуществом: они на несколько месяцев старше своих весенних и летних одноклассников, что в младших классах способно вызвать существенный разрыв в успеваемости.

Кроме того, исследователи выяснили, что среди рожденных в сентябре было больше детей из семей с высоким достатком. Родители, планируя беременность, рассчитывали на роды осенью, чтобы дети в будущем могли участвовать в как можно большем числе стипендиальных программ.

Гении и звезды

Связь гениальности и даты рождения изучали не раз, но определенных выводов ученым сделать так и не удалось. Одни находят корреляцию между годом рождения ученых и присуждением им Нобелевской премии. Другие категорически высказываются против любых попыток поставить уровень интеллекта в зависимость от сезона зачатия или родов.

"Данные о связи даты рождения и тем, что человек стал выдающимся ученым, чаще всего похожи на ложные корреляции. Если пытаться соотнести огромные массивы данных, то у вас обязательно что-нибудь с чем-нибудь скоррелируется просто по чистой случайности. Любые подобные исследования, во-первых, должны воспроизводиться на независимых выборках. Во-вторых, всегда надо пытаться проверить альтернативные объяснения указанной корреляции", — резюмирует Панчин.

© U.S. Office of Management and Budget and Centers for Disease Control&PreventionПример ложной корреляции между повышением расходов США на науку, космос и технологии и ростом числа самоубийств в период с 1999-го по 2009 год (корреляция 99,78%). Источник: Spurious Correlations
© U.S. Office of Management and Budget and Centers for Disease Control&Prevention
Пример ложной корреляции между повышением расходов США на науку, космос и технологии и ростом числа самоубийств в период с 1999-го по 2009 год (корреляция 99,78%). Источник: Spurious Correlations
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