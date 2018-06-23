Орбиту МКС откорректировали перед запуском грузового корабля

МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Орбиту Международной космической станции откорректировали с помощью двигателей корабля "Прогресс МС-08", высота полета станции увеличилась на 700 метров, сообщили РИА в субботу в головном научном институте Роскосмоса ЦНИИмаш.
Он отметил, что средняя высота орбиты увеличилась на 700 метров и составила 404,9 километра.
Ранее коррекцию планировалось провести 21 июня, однако незадолго до расчетного времени маневра стало известно, что коррекция перенесена. Как сообщили РИА Новости в НАСА изменение орбиты станции пришлось отложить из-за возможного столкновения с космическим мусором.
Раньше самым быстрым способом доставки кораблей к МКС был полет по короткой четырехвитковой схеме. Он занимал порядка шести часов. Традиционной считается схема, при которой корабль делает 34 витка вокруг Земли и пристыковывается к станции через 50 часов после старта.