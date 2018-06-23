Орбиту МКС откорректировали перед запуском грузового корабля

МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Орбиту Международной космической станции откорректировали с помощью двигателей корабля "Прогресс МС-08", высота полета станции увеличилась на 700 метров, сообщили РИА в субботу в головном научном институте Роскосмоса ЦНИИмаш.

"Для выполнения манёвра в 11.15 мск были включены двигатели грузового корабля "Прогресс МС-08", пристыкованного к Международной космической станции. Время работы двигателей составило 208 сек. В результате станция получила приращение скорости на 0,42 метра в секунду", — сообщил представитель института.

Он отметил, что средняя высота орбиты увеличилась на 700 метров и составила 404,9 километра.

Ранее коррекцию планировалось провести 21 июня, однако незадолго до расчетного времени маневра стало известно, что коррекция перенесена. Как сообщили РИА Новости в НАСА изменение орбиты станции пришлось отложить из-за возможного столкновения с космическим мусором.

Маневр проведут, чтобы создать баллистические условия для старта полета следующего грузового корабля — "Прогресса МС-09" — к МКС. Ранее сообщалось, что его планируют отправить по новой сверхкороткой схеме. Корабль должен будет сделать всего два витка вокруг Земли и достичь станции за 3,5 часа.

Раньше самым быстрым способом доставки кораблей к МКС был полет по короткой четырехвитковой схеме. Он занимал порядка шести часов. Традиционной считается схема, при которой корабль делает 34 витка вокруг Земли и пристыковывается к станции через 50 часов после старта.