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РИА Наука
РИА Наука

Британия запустила первый спутник-"космическую уборщицу"

17:0122.06.2018
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© Фото : University of Surrey via NASA/TwitterАстронавт Рики Арнольд готовится вывести зонд RemoveDebris в открытый космосАстронавт Рики Арнольд готовится вывести зонд RemoveDebris в открытый космос
© Фото : University of Surrey via NASA/Twitter
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МОСКВА, 22 июн – РИА Новости. Экипаж МКС впервые запустил в космос британский микроспутник, главной задачей которого станет сбор частиц космического мусора и их сжигание в атмосфере Земли, сообщает Space.com.

Космический мусор
© Depositphotos / JohanSwanepoel
Орбитальная помойка: как эффективнее убирать космический мусор
"Мы ожидаем, что первые опыты начнутся где-то в сентябре этого года. Каждый из них займет несколько недель по той причине, что мы желаем снять их на HD-камеры. Поэтому нам нужно "поймать" мусор в тот момент, когда он будет хорошо освещен, а зонд будет смотреть на него под правильным ракурсом", — заявил Гульельмо Альетти (Guglielmo Aglietti), научный руководитель эксперимента RemoveDebris.

По текущим оценкам астрономов, на орбите Земли присутствует присутствует примерно 18 тысяч рукотворных объектов, чье положение известно НАСА и другим ведущим космическим агентствам мира. Пока не открытых частиц космического мусора в разы больше – их общее число превышает 170 миллионов, и столкновение даже с одной из них может обернуться катастрофой для большинства спутников, МКС и пилотируемых кораблей.

О существовании этой проблемы ученые знают со времен конца "космической гонки". Еще в 1978 году Дональд Кесслер, ученый из НАСА, показал, что дальнейшее накопление мусора на орбите и увеличение его плотности может создать условия, в которых столкновение двух подобных частиц вызовет своеобразную "цепную реакцию", которая приведет к уничтожению всех спутников, работающих на высоте МКС и выше.

За последние годы, как отмечает Альетти, космические инженеры разработали планы десятков систем, которые помогли бы решить эту проблему. К примеру, китайские физики предлагают установить на борту МКС лазер, который будет "сбивать" мусор при его сближении со станцией, а их коллеги из НАСА предлагают собирать их при помощи роботизированных кораблей.

Дмитрий Рогозин. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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Рогозин пожаловался на космический мусор, угрожающий спутникам

Первый аппарат такого рода, получивший имя RemoveDebris, был запущен на этой неделе в космос экипажем Международной космической станции. Он был создан британскими инженерами из университета Сюррея и компанией Airbus в рамках одноименного проекта, на реализацию которого ЕС выделил 5,2 миллиона евро.

Этот зонд, похожий по размерам на крупную стиральную машинку, состоит из пяти частей – собственно, самого аппарата RemoveDebris, двух микроспутников, играющих роль образцов "космического мусора", ловчей сети, гарпуна и паруса.

Рассвет на Международной космической станции
© Фото : Роскосмос/Сергей Рязанский
Ученые рассказали, как можно очистить орбиту от мусора с помощью лазеров

В последующие шесть месяцев зонд проверит все свои системы, после чего он выбросит оба микроспутника и попытается поймать их, используя трехмерный лазерный радар, сеть и гарпун. По текущим планам Альетти  и его коллег, эти процедуры состоятся в октябре этого года и в феврале 2019 года.

Если первая космическая "уборщица" справится с этой задачей, она выпустит парус и использует его для того, чтобы быстро попасть в верхние слои атмосферы Земли и сгореть в ней всего за 10 недель. Как надеется Альетти, эти опыты заставят все ведущие космические агентства мира серьезнее отнестись к проблеме очистки орбиты от мусора вне зависимости от того, справится ли RemoveDebris со всеми задачами или нет.

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РИА Наука
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Популярные комментарииВсе комментарии
За Справедливость
Пусть британцы сначала уберут свой политический мусор, а уж потом берутся за космос.
17:08
22.06.2018
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Матч окончен
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